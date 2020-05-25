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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:22
https://ria.ru/20200525/1571958768.html
В Петербурге День города пройдет без салюта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге День города пройдет без салюта

15:22 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. День города в Петербурге 27 мая пройдет без салюта из-за ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил журналистам глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", - сказал он.
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Сухенко рассказал, что в рамках праздничных мероприятий посвященные городу онлайн-проекты представят театры, библиотеки, творческие объединения.
Как сообщила директор некоммерческого партнерства фестиваля Dance Оpen, режиссер-постановщик проекта "Классика в честь Дворцовой" Екатерина Галанова, в праздничный вечер в эфире телеканала "Санкт-Петербург" покажут концерт "Классика на Дворцовой". В нем будут участвовать заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, солист Большого театра Георгий Васильев и другие.
Петербуржцы также увидят видеопослания от актеров, писателей, музыкальных исполнителей. С Днем города поздравят Алиса Фрейндлих, Евгений Водолазкин, Максим Леонидов и другие известные жители города.
Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, в этом году традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произведут городские медики. В честь 317-летия города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Большой театрМаксим ЛеонидовМариинский театрАлиса ФрейндлихАлександр ТрофимовСанкт-ПетербургОбщество
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