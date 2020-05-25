В Петербурге День города пройдет без салюта

"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", - сказал он.

Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, в этом году традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произведут городские медики. В честь 317-летия города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.