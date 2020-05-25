В Петербурге День города пройдет без салюта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. День города в Петербурге 27 мая пройдет без салюта из-за ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил журналистам глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", - сказал он.
Сухенко рассказал, что в рамках праздничных мероприятий посвященные городу онлайн-проекты представят театры, библиотеки, творческие объединения.
Как сообщила директор некоммерческого партнерства фестиваля Dance Оpen, режиссер-постановщик проекта "Классика в честь Дворцовой" Екатерина Галанова, в праздничный вечер в эфире телеканала "Санкт-Петербург" покажут концерт "Классика на Дворцовой". В нем будут участвовать заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, солист Большого театра Георгий Васильев и другие.
Петербуржцы также увидят видеопослания от актеров, писателей, музыкальных исполнителей. С Днем города поздравят Алиса Фрейндлих, Евгений Водолазкин, Максим Леонидов и другие известные жители города.
Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре, в этом году традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произведут городские медики. В честь 317-летия города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.
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