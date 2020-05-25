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2020-05-25T15:18
https://ria.ru/20200525/1571957367.html
В Ленинградской области загорелся ангар в промзоне
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РИА Новости

В Ленинградской области загорелся ангар в промзоне

15:12 25.05.2020 (обновлено: 15:18 25.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области
Пожар в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ангар вспыхнул на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров в промышленной зоне в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение внутри одноэтажного цельнометаллического ангара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар удалось локализовать на площади 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 32 человека и 12 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьБокситогорский районПикалевоПроисшествия
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