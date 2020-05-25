В Ленинградской области загорелся ангар в промзоне

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ангар вспыхнул на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров в промышленной зоне в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение внутри одноэтажного цельнометаллического ангара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар удалось локализовать на площади 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 32 человека и 12 единиц техники.