Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:55
https://ria.ru/20200525/1571957006.html
В Дагестане развернули два полевых лагеря для борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571949861_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_811e51b6dc8c0f7fecb45a1e0d5c411a.jpg
РИА Новости

В Дагестане развернули два полевых лагеря для борьбы с коронавирусом

15:07 25.05.2020 (обновлено: 15:55 25.05.2020)
570
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ развернули два полевых лагеря общей вместимостью 700 койко-мест для обеспечения карантинных мероприятий в Ботлихе и Буйнакске на фоне вспышки коронавирусной инфекции в Дагестане, сообщает Минобороны России.
"Военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации завершили развертывание в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск (Республика Дагестан) двух полевых палаточных лагерей на 350 койко-мест для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные разбили 35 палаток, в каждой из которых могут разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.
Сообщается, что полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей. В них медработники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан, и в случае выявления симптомов переводить их в полевой мобильный госпиталь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
510000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФРеспублика ДагестанБуйнакск
Рекомендуем
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Военные ЮВО прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать пациентов
Смартфон
Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
США не предлагали переговоры по договору об открытом небе, заявил Грушко
В больнице
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан
Самолет Ан-124 Руслан военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Китая в Москву защитные костюмы для медиков
Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Премьер Ирака обсудили взаимодействие по рынку углеводородов
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния