В Дагестане развернули два полевых лагеря для борьбы с коронавирусом

Отмечается, что военные разбили 35 палаток, в каждой из которых могут разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.