В Дагестане развернули два полевых лагеря для борьбы с коронавирусом

"Военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации завершили развертывание в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск (Республика Дагестан) двух полевых палаточных лагерей на 350 койко-мест для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные разбили 35 палаток, в каждой из которых могут разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.
Сообщается, что полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей. В них медработники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан, и в случае выявления симптомов переводить их в полевой мобильный госпиталь.
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