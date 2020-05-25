Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане

"Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие выполнили работы по планировке зон площадью свыше 1 тысячи "квадратов", выборке и транспортировке более 2 тысяч кубометров грунта, отвалу свыше 700 кубометров земляных пород, а также крановые работы общей массой свыше 90 тонн.
Добавляется, что сейчас военные продолжают подготовку площадки под строительство медцентра в Каспийске.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Дагестане будут возведены три многофункциональных медцентра на 200 койко-мест с современным медоборудованием в Хасавюрте, Каспийске и Дербенте. Они должны быть сданы до 30 июня.
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