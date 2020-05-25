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2020-05-25T14:55
https://ria.ru/20200525/1571956232.html
Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане
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РИА Новости

Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане

14:55 25.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале в Буйнакске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа подготовили площадки для двух медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт в Дагестане на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, сообщает Минобороны России.
"Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие выполнили работы по планировке зон площадью свыше 1 тысячи "квадратов", выборке и транспортировке более 2 тысяч кубометров грунта, отвалу свыше 700 кубометров земляных пород, а также крановые работы общей массой свыше 90 тонн.
Добавляется, что сейчас военные продолжают подготовку площадки под строительство медцентра в Каспийске.
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По поручению президента РФ Владимира Путина в Дагестане будут возведены три многофункциональных медцентра на 200 койко-мест с современным медоборудованием в Хасавюрте, Каспийске и Дербенте. Они должны быть сданы до 30 июня.
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