Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане

Отмечается, что военнослужащие выполнили работы по планировке зон площадью свыше 1 тысячи "квадратов", выборке и транспортировке более 2 тысяч кубометров грунта, отвалу свыше 700 кубометров земляных пород, а также крановые работы общей массой свыше 90 тонн.