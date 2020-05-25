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2020-05-25T15:01
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В Совфеде оценили идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

14:54 25.05.2020 (обновлено: 15:01 25.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал предложение депутатов ЛДПР снизить возраст начисления надбавок к пенсии.
Сейчас россиянам, достигшим 80 лет, полагается 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Депутаты предложили снизить порог выплат до 75 лет. В правительстве не поддержали законопроект, поскольку его авторы не привели "достаточных оснований необходимости предлагаемых изменений".
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"Для того, чтобы принимать такие меры, нужно согласие между Госдумой, Советом Федерации и правительством. Но я не уверен, что кабмин поддержит такую инициативу", — сказал Рязанский РИА Новости.
Сенатор напомнил, что сейчас выплату получают порядка 4 миллионов человек. Из бюджета ПФР на эти цели выделяется ежемесячно около 24 миллиардов рублей.

Если сдвинуть этот возраст на пять лет раньше, это еще порядка 2 миллионов человек в возрасте 75-80 лет. В бюджете Пенсионного фонда России таких средств нет, их надо получать из федерального бюджета.

П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
Валерий Рязанский
сенатор
Рязанский добавил, что для граждан пенсионного возраста важна поддержка государства, но сейчас гораздо действеннее та финансовая помощь, которая оказывается пожилым россиянам из региональных бюджетов на период самоизоляции.
Так, власти Москвы и Московской области из своих бюджетов выделяют средства пенсионерам на эти цели. Также обсуждаются вопросы смягчения требований выхода на пенсию досрочно.
Посетители в отделении пенсионного фонда
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