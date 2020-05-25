В Совфеде оценили идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

Сейчас россиянам, достигшим 80 лет, полагается 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Депутаты предложили снизить порог выплат до 75 лет. В правительстве не поддержали законопроект, поскольку его авторы не привели "достаточных оснований необходимости предлагаемых изменений".

"Для того, чтобы принимать такие меры, нужно согласие между Госдумой, Советом Федерации и правительством. Но я не уверен, что кабмин поддержит такую инициативу", — сказал Рязанский РИА Новости.

Сенатор напомнил, что сейчас выплату получают порядка 4 миллионов человек. Из бюджета ПФР на эти цели выделяется ежемесячно около 24 миллиардов рублей.

Если сдвинуть этот возраст на пять лет раньше, это еще порядка 2 миллионов человек в возрасте 75-80 лет. В бюджете Пенсионного фонда России таких средств нет, их надо получать из федерального бюджета. Валерий Рязанский сенатор сенатор

Рязанский добавил, что для граждан пенсионного возраста важна поддержка государства, но сейчас гораздо действеннее та финансовая помощь, которая оказывается пожилым россиянам из региональных бюджетов на период самоизоляции.