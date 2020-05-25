Более 12 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Цифровой прорыв"

"Мы видим позитивный отклик от IT-специалистов со всей России и активную вовлеченность со стороны региональных и федеральных партнеров, которые формулируют кейсовые задания и предлагают их для решения на конкурсе. Для участия зарегистрировались уже 12 тысяч человек и среди них – представители всех регионов России. Наиболее активно проявили себя Москва – 15% от всех заявок, и Санкт-Петербург – 8%. В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий, которые могут объединиться для решения актуальных цифровых задач регионального и федерального масштаба", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.