Более 12 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 12 тысяч человек зарегистрировались для участия во втором сезоне конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в конкурсе участвуют как команды с профессиональным опытом в сфере цифровых технологий, так и начинающие карьеру молодые специалисты со всей страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Регистрация стартовала 17 марта, конкурсантам было предложено подать заявки на участие в региональных отборочных турах, которые должны были пройти весной-летом и завершиться финалом в сентябре. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон, который стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома.
"Мы видим позитивный отклик от IT-специалистов со всей России и активную вовлеченность со стороны региональных и федеральных партнеров, которые формулируют кейсовые задания и предлагают их для решения на конкурсе. Для участия зарегистрировались уже 12 тысяч человек и среди них – представители всех регионов России. Наиболее активно проявили себя Москва – 15% от всех заявок, и Санкт-Петербург – 8%. В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий, которые могут объединиться для решения актуальных цифровых задач регионального и федерального масштаба", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Как отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко, подготовка высококвалифицированных IT-специалистов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России и ее конкурентоспособности. "Для IT-специалистов удаленный формат оказался даже удобнее: 58% заявок подано на онлайн-этап. Несмотря на активное участие в онлайн-жизни проекта, большинство участников не забывают о преимуществах офлайн-мероприятий: это и нетворкинг, и атмосфера, и живое общение, по которому мы все так соскучились", – отметил он.
Ближайшим мероприятием конкурса станет IT-марафон, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. Если количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3-5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.