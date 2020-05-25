Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T14:51
https://ria.ru/20200525/1571955859.html
Более 12 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Цифровой прорыв"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151240/99/1512409972_0:233:7360:4373_1036x0_80_0_0_ac1282112725b098ae1ce60526f7e63a.jpg
РИА Новости

Более 12 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Цифровой прорыв"

14:51 25.05.2020
224
© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером
© Depositphotos / Taras Malyarevich
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 12 тысяч человек зарегистрировались для участия во втором сезоне конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в конкурсе участвуют как команды с профессиональным опытом в сфере цифровых технологий, так и начинающие карьеру молодые специалисты со всей страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Регистрация стартовала 17 марта, конкурсантам было предложено подать заявки на участие в региональных отборочных турах, которые должны были пройти весной-летом и завершиться финалом в сентябре. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон, который стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома.

"Мы видим позитивный отклик от IT-специалистов со всей России и активную вовлеченность со стороны региональных и федеральных партнеров, которые формулируют кейсовые задания и предлагают их для решения на конкурсе. Для участия зарегистрировались уже 12 тысяч человек и среди них – представители всех регионов России. Наиболее активно проявили себя Москва – 15% от всех заявок, и Санкт-Петербург – 8%. В нашей стране огромное количество сильных и талантливых специалистов в сфере цифровых технологий, которые могут объединиться для решения актуальных цифровых задач регионального и федерального масштаба", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Как отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко, подготовка высококвалифицированных IT-специалистов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России и ее конкурентоспособности.  "Для IT-специалистов удаленный формат оказался даже удобнее: 58% заявок подано на онлайн-этап. Несмотря на активное участие в онлайн-жизни проекта, большинство участников не забывают о преимуществах офлайн-мероприятий: это и нетворкинг, и атмосфера, и живое общение, по которому мы все так соскучились", – отметил он.
Девушка работает за компьютером
20 мая, 19:06
"Цифровой прорыв" запускает совместную онлайн-программу с РИФ.онлайн
Ближайшим мероприятием конкурса станет IT-марафон, который состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. Если количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3-5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.
000000
Обсудить 0
ТехнологииОбразование - Общество
Рекомендуем
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции
Вид на Пекин
В Пекине произошло землетрясение магнитудой 3,6
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Мужчина с сигаретой
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
Мужчина со смартфоном
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
Пассажирский поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
Лента новостейМолния