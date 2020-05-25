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2020-05-25T15:58
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СК начал проверку после смерти женщины в квартире в Петербурге
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РИА Новости

СК начал проверку после смерти женщины в квартире в Петербурге

14:42 25.05.2020 (обновлено: 15:58 25.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге начали доследственную проверку после гибели в квартире более месяца назад молодой женщины, несколько раз безуспешно пытавшейся вызвать скорую помощь.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля в квартире одного из домов, расположенного на Кондратьевском проспекте, тела 30-летней женщины. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти", - говорится в релизе пресс-службы городского управления СК.
История привлекла внимание председателя СК Александра Бастрыкина, который "в рамках проверки дал указание со всей тщательностью установить причины смерти и обстоятельства, этому предшествовавшие", отмечается на сайте ведомства.
Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники №54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой из дома на Кондратьевском проспекте. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их обслужить из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом и в них мест нет.
Представитель администрации Калининского района сообщала РИА Новости, что по факту смерти местной жительницы совместно со следственными органами проводится проверка поликлиники №54, которая подведомственна районным властям.
Служебное расследование работы районной неотложки инициировал также губернатор Александр Беглов.
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