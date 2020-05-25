СК начал проверку после смерти женщины в квартире в Петербурге

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля в квартире одного из домов, расположенного на Кондратьевском проспекте, тела 30-летней женщины. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти", - говорится в релизе пресс-службы городского управления СК.