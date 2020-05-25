На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Пять новых инфицированных Пять новых инфицированных коронавирусом выявлено за сутки на Сахалине , общее число больных COVID-19 достигло 75, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко

"Итого на 25 мая в Сахалинской области 75 заболевших, 47 выписано с выздоровлением, 28 продолжают лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

По информации оперштаба, в понедельник из инфекционного госпиталя в Долинске выписали сразу 11 человек. Лечение троих из них проходило в реанимации, у остальных болезнь протекала в легкой форме или вовсе бессимптомно. Все пациенты отправились домой с клиническим выздоровлением и подтвержденными анализами.

Среди новых заболевших коронавирусом одна женщина вернулась на Сахалин из Санкт-Петербурга , куда ездила на лечение.

"По прилету ее состояние было удовлетворительным, но спустя 10 дней пропало обоняние, сразу же было сделано КТ, которое показало пневмонию, мазок подтвердил коронавирус. Вместе с женщиной госпитализирована и ее семья, как лица близкого контакта – бабушка и дочка. В ближайшее время будут готовы и их результаты анализов. Остальные заболевшие прилетели на остров в поисках работы", - отметил губернатор.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.