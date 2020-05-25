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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:40
https://ria.ru/20200525/1571955052.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

14:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Пять новых инфицированных коронавирусом выявлено за сутки на Сахалине, общее число больных COVID-19 достигло 75, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 25 мая в Сахалинской области 75 заболевших, 47 выписано с выздоровлением, 28 продолжают лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По информации оперштаба, в понедельник из инфекционного госпиталя в Долинске выписали сразу 11 человек. Лечение троих из них проходило в реанимации, у остальных болезнь протекала в легкой форме или вовсе бессимптомно. Все пациенты отправились домой с клиническим выздоровлением и подтвержденными анализами.
Среди новых заболевших коронавирусом одна женщина вернулась на Сахалин из Санкт-Петербурга, куда ездила на лечение.
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"По прилету ее состояние было удовлетворительным, но спустя 10 дней пропало обоняние, сразу же было сделано КТ, которое показало пневмонию, мазок подтвердил коронавирус. Вместе с женщиной госпитализирована и ее семья, как лица близкого контакта – бабушка и дочка. В ближайшее время будут готовы и их результаты анализов. Остальные заболевшие прилетели на остров в поисках работы", - отметил губернатор.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинСанкт-ПетербургОбщество
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