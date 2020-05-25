Эксперт оценила идею тестировать школьников на COVID-19 перед экзаменом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тестировать школьников на коронавирус перед экзаменами нерационально и бессмысленно, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Тестировать школьников на коронавирус перед экзаменами нерационально и бессмысленно, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора , доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат - он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена - бессмысленно", - рассказала она "Российской газете"

Руженцова отметила, что тестировать школьников заблаговременно - тоже не самое эффективное решение. Она пояснила, что это сложно организовать, результаты могут быть ложно-отрицательными, могут зависеть от того, насколько правильно технически был взят мазок. И к моменту начала экзамена ситуация может измениться.

"Тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", - добавила она.

Руженцова также добавила, что школьникам на ЕГЭ, так как они будут находиться в помещении, по общим рекомендациям стоит носить маски и перчатки. Однако если риск заразиться будет близок к нулю, "то использовать маски и перчатки детьми не обязательно".