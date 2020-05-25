Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:38
https://ria.ru/20200525/1571954401.html
Эксперт оценила идею тестировать школьников на COVID-19 перед экзаменом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155258/70/1552587009_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0eebc396edaf22f279f923422f5c3188.jpg
РИА Новости

Эксперт оценила идею тестировать школьников на COVID-19 перед экзаменом

14:31 25.05.2020 (обновлено: 14:38 25.05.2020)
268
© РИА Новости / Александр КряжевУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тестировать школьников на коронавирус перед экзаменами нерационально и бессмысленно, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат - он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена - бессмысленно", - рассказала она "Российской газете".
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Вчера, 14:03
Смотря что будет. Эксперты об ограничениях при второй волне коронавируса
Руженцова отметила, что тестировать школьников заблаговременно - тоже не самое эффективное решение. Она пояснила, что это сложно организовать, результаты могут быть ложно-отрицательными, могут зависеть от того, насколько правильно технически был взят мазок. И к моменту начала экзамена ситуация может измениться.
"Тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром", - добавила она.
Руженцова также добавила, что школьникам на ЕГЭ, так как они будут находиться в помещении, по общим рекомендациям стоит носить маски и перчатки. Однако если риск заразиться будет близок к нулю, "то использовать маски и перчатки детьми не обязательно".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100005
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Единый государственный экзамен
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Урок в школе
Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения
Комар
Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19 от насекомого
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков прокомментировал новые сроки проведения ЕГЭ
Врач скорой помощи у больницы
В Вологодской области выявили резкий рост числа новых случаев COVID-19
Москвичи на даче
Социологи выяснили, как россияне планируют отдыхать в этом году
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о требованиях к организации отдыха
Единый государственный экзамен
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
Андрей Каприн
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Дети на набережной в Анапе
Детский отдых организуют по всем правилам, заявили в Роспотребнадзоре
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минпросвещения назвал сроки начала ЕГЭ
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
В Германии оценили сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса
Школьники на занятии по математике
Глава Минпросвещения выступил против платного обучения в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
Лента новостейМолния