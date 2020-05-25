На Украине пресекли продажу биодобавок, якобы защищающих от COVID-19

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекли продажу несертифицированных биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса, сообщил в понедельник пресс-центр СБ.
"Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, также обнаружили более 1,1 миллиона долларов.
Также служба установила, что организаторы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах от продажи добавок и другой продукции, таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 миллионов гривен (около 3 миллионов долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.