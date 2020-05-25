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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:24
https://ria.ru/20200525/1571953998.html
На Украине пресекли продажу биодобавок, якобы защищающих от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/152037/98/1520379860_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_3d7c430fcd5bb2d85ef5a8a9bfa21a1a.jpg
РИА Новости

На Украине пресекли продажу биодобавок, якобы защищающих от COVID-19

14:24 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины пресекли продажу несертифицированных биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса, сообщил в понедельник пресс-центр СБ.
"Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, также обнаружили более 1,1 миллиона долларов.
Также служба установила, что организаторы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах от продажи добавок и другой продукции, таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 миллионов гривен (около 3 миллионов долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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