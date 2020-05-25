На Украине пресекли продажу биодобавок, якобы защищающих от COVID-19

"Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, также обнаружили более 1,1 миллиона долларов.

Также служба установила, что организаторы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах от продажи добавок и другой продукции, таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 миллионов гривен (около 3 миллионов долларов).