Япония перейдет к первой фазе послаблений после снятия режима ЧС

Сотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила в ходе пресс-конференции в понедельник, что столица Японии с полуночи вторника, 26 мая, переходит к "первой фазе" послаблений после объявленного снятия режима ЧС, о сроках "второй фазы" будет решено к концу недели.

Трансляция велась телеканалом NHK

Ранее в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима ЧС, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, для всей территории Японии. Последними, где был снят режим ЧС, стали Токио и прилегающие к нему префектуры Тиба , Канагава, Сайтама и префектура Хоккайдо

Так называемая "первая фаза" предполагает послабление ограничений по работе музеев, библиотек, спортивных объектов и времени работы ресторанов. Ранее заведения должны были закрываться в 8 вечера. Продажа алкоголя же была ограничена 7 вечера. Теперь же рестораны смогут работать до 22.00 часов.

"Я хотела бы провести пресс-конференцию на этих выходных, на которых бы озвучила время перехода ко "второй фазе", - отметила столичный губернатор.

На "второй фазе", как ожидается, будут предусмотрены послабления для театров и кинотеатров, торговых центров, частных школ.

Вместе с этим Коикэ обратилась к японцам с просьбой временно воздержаться от поездок между префектурами для недопущения повторения роста заражений.

"Опасность распространения вируса не исчезла, несмотря на объявление о снятии режима ЧС", - отметила она.