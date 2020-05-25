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2020-05-25T14:27
https://ria.ru/20200525/1571953802.html
Япония перейдет к первой фазе послаблений после снятия режима ЧС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570573504_0:260:3176:2047_1036x0_80_0_0_cf7f7eea61fd1e1a8ed2e0dcba30135c.jpg
РИА Новости

Япония перейдет к первой фазе послаблений после снятия режима ЧС

14:25 25.05.2020 (обновлено: 14:27 25.05.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты
Сотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила в ходе пресс-конференции в понедельник, что столица Японии с полуночи вторника, 26 мая, переходит к "первой фазе" послаблений после объявленного снятия режима ЧС, о сроках "второй фазы" будет решено к концу недели.
Трансляция велась телеканалом NHK.
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Ранее в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима ЧС, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, для всей территории Японии. Последними, где был снят режим ЧС, стали Токио и прилегающие к нему префектуры Тиба, Канагава, Сайтама и префектура Хоккайдо.
Так называемая "первая фаза" предполагает послабление ограничений по работе музеев, библиотек, спортивных объектов и времени работы ресторанов. Ранее заведения должны были закрываться в 8 вечера. Продажа алкоголя же была ограничена 7 вечера. Теперь же рестораны смогут работать до 22.00 часов.
"Я хотела бы провести пресс-конференцию на этих выходных, на которых бы озвучила время перехода ко "второй фазе", - отметила столичный губернатор.
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На "второй фазе", как ожидается, будут предусмотрены послабления для театров и кинотеатров, торговых центров, частных школ.
Вместе с этим Коикэ обратилась к японцам с просьбой временно воздержаться от поездок между префектурами для недопущения повторения роста заражений.
"Опасность распространения вируса не исчезла, несмотря на объявление о снятии режима ЧС", - отметила она.
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