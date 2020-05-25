Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новым резервным сроком проведения итогового собеседования в девятых классах выбрано 5 июня, а резервным днем для проведения итогового сочинения у одиннадцатиклассников - 8 июня, сообщает пресс-служба Новым резервным сроком проведения итогового собеседования в девятых классах выбрано 5 июня, а резервным днем для проведения итогового сочинения у одиннадцатиклассников - 8 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

Ранее резервный срок прохождения итогового собеседования в девятых классах был установлен 18 мая, но 19 регионов не смогли провести его в этот день. Резервный день для написания итогового сочинения был установлен 25 мая.

"Для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах Рособрнадзором установлен новый дополнительный срок – 5 июня... Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регионы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов от разглашения.