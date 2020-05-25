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2020-05-25T14:22
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Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения
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РИА Новости

Рособрнадзор определил новые резервные дни для итогового сочинения

14:20 25.05.2020 (обновлено: 14:22 25.05.2020)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новым резервным сроком проведения итогового собеседования в девятых классах выбрано 5 июня, а резервным днем для проведения итогового сочинения у одиннадцатиклассников - 8 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Ранее резервный срок прохождения итогового собеседования в девятых классах был установлен 18 мая, но 19 регионов не смогли провести его в этот день. Резервный день для написания итогового сочинения был установлен 25 мая.
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"Для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах Рособрнадзором установлен новый дополнительный срок – 5 июня... Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регионы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов от разглашения.
Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников 9-х и 11-х классов обязательным. Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет".
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