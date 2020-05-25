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Культура
2020-05-25T14:59
https://ria.ru/20200525/1571953389.html
В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток
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РИА Новости

В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток

14:15 25.05.2020 (обновлено: 14:59 25.05.2020)
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Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Граффити с изображением Иосифа Бродского, которые появились напротив его музея-квартиры "Полторы комнаты" в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта, закрасили в понедельник, сообщила РИА Новости представитель администрации Центрального района.
"По нашей информации, эти граффити закрасили", - сказала собеседница агентства.
Граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
Вчера, 11:26Культура
В Петербурге появились граффити с изображением Иосифа Бродского
Она добавила, что действующее законодательство предписывает сохранять первоначальный внешний облик городских зданий и сооружений вне зависимости от художественной ценности нанесенных на них изображений. При этом, по словам представительницы районной администрации, коммунальные службы "Жилкомсервиса №1", который отвечает за содержание территории, где находится Дом Мурузи, не трогали граффити.
Администрация музея-квартиры Бродского "Полторы комнаты" сообщила в своем аккаунте в Instagram, что портрет поэта закрасили около полудня, представив соответствующую фотографию, где видны следы попыток расчистить красочный слой, покрывающий изображение.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", портрет Бродского закрашен по инициативе администрации школы №189, рядом с которой находились граффити. Официальным комментарием школы РИА Новости пока не располагает.
Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена. С февраля 2020 года музей начал прием небольших групповых экскурсий по предварительной записи, но его пришлось приостановить из-за ограничений по коронавирусу.
Тест
24 мая, 08:00
Семья Бродских переехала в Дом Мурузи в 1955 году. Из этого дома в марте 1964 года Бродский отправился в ссылку в Архангельскую область – он был приговорен к пяти годам по указу "о тунеядстве". Благодаря помощи деятелей культуры Бродский вернулся домой раньше – в 1965 году.
Четвертого июня 1972 года лишенный советского гражданства поэт навсегда покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США. Его родителям не разрешили приехать к нему, а ему самому – даже вернуться на похороны родителей. В декабре 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. В 1991 году он занял пост поэта-лауреата США – консультанта Библиотеки конгресса. Поэт умер в 1996 году в Нью-Йорке.
Частный музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
24 мая, 08:00Культура
Юбилей Иосифа Бродского. Лучшие песни на его стихи
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КультураИосиф БродскийАрхангельская областьСШАСанкт-Петербург
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