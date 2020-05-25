В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток

Она добавила, что действующее законодательство предписывает сохранять первоначальный внешний облик городских зданий и сооружений вне зависимости от художественной ценности нанесенных на них изображений. При этом, по словам представительницы районной администрации, коммунальные службы "Жилкомсервиса №1", который отвечает за содержание территории, где находится Дом Мурузи, не трогали граффити.

Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена. С февраля 2020 года музей начал прием небольших групповых экскурсий по предварительной записи, но его пришлось приостановить из-за ограничений по коронавирусу.