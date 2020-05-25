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75 лет Великой Победы
2020-05-25T14:10
https://ria.ru/20200525/1571953016.html
Немецкий участник "Потсдамских встреч" поблагодарил россиян за Победу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125743_0:230:3081:1963_1036x0_80_0_0_58683f1d3da06cba678f084b55dd5f16.jpg
РИА Новости

Немецкий участник "Потсдамских встреч" поблагодарил россиян за Победу

14:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Граждане Германии, участники Германо-российского форума благодарны россиянам и другим народам бывшего Советского союза за Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Европы от фашизма, заявил председатель форума, экс-премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Плацек, приветствуя участников 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи".
В этом году тема "Потсдамских встреч" сформулирована как "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности". Министры иностранных дел ФРГ и России Хайко Маас и Сергей Лавров приветствовали участников форума, их заявления были зачитаны в ходе открытия конференции, которая проводится в этом году в онлайн-формате в связи с мировой пандемией коронавируса.
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"Разрешите мне в начале этой конференции, которая проходит в мае 2020 года, от имени многих участников Германо-российского форума, а также от граждан нашей страны поблагодарить и передать сердечные поздравления с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы над гитлеровским фашизмом и освобождением Германии и Европы. Эта большая победа сделала возможным развитие, которое объединило нас сегодня вместе", - заявил Плацек.
Он добавил, что тот факт, что россияне предложили примирение немцам, которые несут ответственность за развязывание Второй мировой войны, что граждане РФ и других постсоветских стран "протянули нам руку для примирения", в Германии "по-прежнему воспринимают как глобальный жест".
"Этот жест заставляет нас, как было подчеркнуто в обоих приветствиях (министров иностранных дел России и ФРГ), предпринять все усилия для того, чтобы мы могли вновь прийти к хорошему сотрудничеству и партнерству", - добавил Плацек.
Как заявил также выступивший с приветствием к форуму посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, "Потсдамские встречи" остаются "важнейшей платформой для дружественного диалога между россиянами и немцами", в рамках которого совместно ведется поиск ответов на актуальные вызовы, в также новых пунктов соприкосновения для германо-российского партнерства.
"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают вместе высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем министров иностранных дел Германии и России — Хайко Мааса и Сергея Лаврова.
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75 лет Великой ПобедыСергей Нечаев (дипломат)Хайко МаасБранденбургВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровГерманияЕвропаВ мире
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