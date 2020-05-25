Немецкий участник "Потсдамских встреч" поблагодарил россиян за Победу

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Граждане Граждане Германии , участники Германо-российского форума благодарны россиянам и другим народам бывшего Советского союза за Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Европы от фашизма, заявил председатель форума, экс-премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Плацек, приветствуя участников 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи".

В этом году тема "Потсдамских встреч" сформулирована как "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности". Министры иностранных дел ФРГ и России Хайко Маас Сергей Лавров приветствовали участников форума, их заявления были зачитаны в ходе открытия конференции, которая проводится в этом году в онлайн-формате в связи с мировой пандемией коронавируса.

"Разрешите мне в начале этой конференции, которая проходит в мае 2020 года, от имени многих участников Германо-российского форума, а также от граждан нашей страны поблагодарить и передать сердечные поздравления с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы над гитлеровским фашизмом и освобождением Германии и Европы. Эта большая победа сделала возможным развитие, которое объединило нас сегодня вместе", - заявил Плацек.

Он добавил, что тот факт, что россияне предложили примирение немцам, которые несут ответственность за развязывание Второй мировой войны, что граждане РФ и других постсоветских стран "протянули нам руку для примирения", в Германии "по-прежнему воспринимают как глобальный жест".

"Этот жест заставляет нас, как было подчеркнуто в обоих приветствиях (министров иностранных дел России и ФРГ), предпринять все усилия для того, чтобы мы могли вновь прийти к хорошему сотрудничеству и партнерству", - добавил Плацек.

Как заявил также выступивший с приветствием к форуму посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев , "Потсдамские встречи" остаются "важнейшей платформой для дружественного диалога между россиянами и немцами", в рамках которого совместно ведется поиск ответов на актуальные вызовы, в также новых пунктов соприкосновения для германо-российского партнерства.