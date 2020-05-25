В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 25 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1803. Новых выявленных - 94. Пациенты-дети: два года; два года; один год; 11 лет; 14 лет; 16 лет. Остальные пациенты в возрасте от 18 до 90 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.