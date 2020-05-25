Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:10
https://ria.ru/20200525/1571952985.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:10 25.05.2020
520
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Пензенской области превысило 1,8 тысячи, за сутки было зарегистрировано 94 новых случая, причем шестеро заболевших - дети, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 25 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1803. Новых выявленных - 94. Пациенты-дети: два года; два года; один год; 11 лет; 14 лет; 16 лет. Остальные пациенты в возрасте от 18 до 90 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 11 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 39 - в Пензенском районе области, 15 - в Кузнецком, 12 - в Башмаковском, пять - в Городищенском, четыре - в Каменском, по одному - в Лунинском, Лопатинском, Иссинском, Никольском, Наровчатском, Шемышейском, Сердобском и Вадинском районах.
Всего в области скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1255.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьПензенский районОбщество
Рекомендуем
Анализы на коронавирус в лаборатории
В Пензенской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 15
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина
Мишустин призвал исключить малейшую угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Немецкий участник "Потсдамских встреч" поблагодарил россиян за Победу
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Ярославле полиция проверит сообщение о конфликте в магазине из-за маски
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве девочки в Пензе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
Лента новостейМолния