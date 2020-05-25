В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Пензенской области превысило 1,8 тысячи, за сутки было зарегистрировано 94 новых случая, причем шестеро заболевших - дети, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 25 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1803. Новых выявленных - 94. Пациенты-дети: два года; два года; один год; 11 лет; 14 лет; 16 лет. Остальные пациенты в возрасте от 18 до 90 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 11 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 39 - в Пензенском районе области, 15 - в Кузнецком, 12 - в Башмаковском, пять - в Городищенском, четыре - в Каменском, по одному - в Лунинском, Лопатинском, Иссинском, Никольском, Наровчатском, Шемышейском, Сердобском и Вадинском районах.
Всего в области скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1255.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.