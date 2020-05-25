Цены на нефть возобновили рост на ослаблении опасений за спрос

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стоимость нефти после резкого пятничного снижения вернулась к росту в понедельник на ослаблении опасений за перспективы спроса на сырье по мере снятия ограничений, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.