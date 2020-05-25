В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", — говорится в сообщении облсовета в фейсбуке.