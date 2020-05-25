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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T23:00
https://ria.ru/20200525/1571952716.html
В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

14:06 25.05.2020 (обновлено: 23:00 25.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу уволили после проверки центра из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного совета.
"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", — говорится в сообщении облсовета в фейсбуке.
По данным пресс-службы, за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена.
Как отмечается, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.
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По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Днепр (город)Днепропетровская областьУкраинаВ мире
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