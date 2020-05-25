В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу уволили после проверки центра из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Днепропетровского областного совета.
"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. Как результат работы комиссии — увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", — говорится в сообщении облсовета в фейсбуке.
По данным пресс-службы, за выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена.
Как отмечается, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.