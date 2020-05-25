В Казахстане упростили организацию мирных собраний

Документ упрощает процедуры получения разрешения на проведение митингов, определяет специальные места их проведения в населенных пунктах с учетом удобства организации, доступности для участников, возможности обеспечения общественного порядка, усиливает ответственность организаторов и участников за соблюдение установленного порядка проведения митингов, а также за попытки использования публичных акций для противоправных действий.

Закон вводит уведомительный порядок проведения мирных собраний и упрощает процедуры согласования местными исполнительными органами. Если ранее уведомить о планируемом митинге или пикете нужно было за 15 дней, то теперь сделать это необходимо за пять рабочих дней. Власти должны отреагировать на уведомление не в течение десяти дней, как раньше, а в течение трех рабочих дней. Документ также устанавливает перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний.