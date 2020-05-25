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2020-05-25T14:04
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В Казахстане упростили организацию мирных собраний
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РИА Новости

В Казахстане упростили организацию мирных собраний

14:04 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Проспект Туран в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о мирных собраниях и сопутствующие поправки, теперь для получения разрешения на проведение митинга организаторам достаточно уведомить власти за пять рабочих дней, а не за 15, как было ранее, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
В сентябре 2019 года в послании народу Казахстана Токаев заявил, что "если мирные акции не преследуют цели нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном порядке давать разрешение на их проведение, выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов". В конце декабря Токаев также заявил, что "следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов". В республике был разработан проект закона о мирных собраниях. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил документ, но при рассмотрении в сенате (верхней палате) депутаты внесли в него правки и отправили обратно в мажилис, где с ними согласились.
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"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", - говорится в сообщении на сайте президента.
Документ упрощает процедуры получения разрешения на проведение митингов, определяет специальные места их проведения в населенных пунктах с учетом удобства организации, доступности для участников, возможности обеспечения общественного порядка, усиливает ответственность организаторов и участников за соблюдение установленного порядка проведения митингов, а также за попытки использования публичных акций для противоправных действий.
Закон вводит уведомительный порядок проведения мирных собраний и упрощает процедуры согласования местными исполнительными органами. Если ранее уведомить о планируемом митинге или пикете нужно было за 15 дней, то теперь сделать это необходимо за пять рабочих дней. Власти должны отреагировать на уведомление не в течение десяти дней, как раньше, а в течение трех рабочих дней. Документ также устанавливает перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний.
Президент Казахстана также подписал сопутствующие поправки по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в республике.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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