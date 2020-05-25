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Путин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор
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РИА Новости

Путин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

13:49 25.05.2020 (обновлено: 14:10 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу ОАО "РЖД" уделить внимание вопросам инвестиционной деятельности компании, от которых зависит социальное и экономическое состояние многих отраслей и коллективов, и по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор экономики.
Путин на встрече с главой компании Олегом Белозеровым обсудил ситуацию на российских железных дорогах. "Олег Валентинович, мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом, и договорились с вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах. Это ключевое направление транспорта вообще для России с учетом ее территории", - сказал Путин в начале встречи.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи
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"Но особое внимание я вас просил уделить вопросам инвестиционной деятельности компании. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на "Российские железные дороги", - добавил президент.
Он также уточнил на сколько будет сокращена инвестпрограмма госкомпании. По словам Белозерова, речь идет о порядка 200 миллиардах рублей, программа сокращена в вопросе проектирования. "В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор - желательно все-таки сокращать по минимуму", - согласился глава государства.
"Олег Валентинович, понятно, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Но все-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций", - добавил Путин.
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Олег БелозеровРЖДВладимир ПутинЭкономика
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