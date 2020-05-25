Путин попросил РЖД по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин попросил главу ОАО " РЖД " уделить внимание вопросам инвестиционной деятельности компании, от которых зависит социальное и экономическое состояние многих отраслей и коллективов, и по минимуму сокращать инвестиции в реальный сектор экономики.

Путин на встрече с главой компании Олегом Белозеровым обсудил ситуацию на российских железных дорогах. "Олег Валентинович, мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом, и договорились с вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах. Это ключевое направление транспорта вообще для России с учетом ее территории", - сказал Путин в начале встречи.

"Но особое внимание я вас просил уделить вопросам инвестиционной деятельности компании. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на "Российские железные дороги", - добавил президент.

Он также уточнил на сколько будет сокращена инвестпрограмма госкомпании. По словам Белозерова, речь идет о порядка 200 миллиардах рублей, программа сокращена в вопросе проектирования. "В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор - желательно все-таки сокращать по минимуму", - согласился глава государства.