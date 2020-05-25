Александр Беглов: верить в "Зенит" Петербург не перестанет никогда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости в день 95-летия футбольного клуба "Зенит" рассказал, как начинал болеть за клуб в 1980 году и почему присутствие губернатора на стадионе – добрый знак для команды, а также как звонил Сергею Семаку в самолет, чтобы поздравить с чемпионством в 2019 году, и кого из нынешнего состава " Зенита " считает любимым футболистом.

— Александр Дмитриевич, вы помните, как начали болеть за "Зенит"?

— Болеть за "Зенит" на стадионе начал в 1980 году. До этого ленинградская команда за всю свою историю ни разу не поднималась на пьедестал почета. А в 80-м Юрий Андреевич Морозов уверенно вел ее к первым медалям. До сих пор перед глазами атаки морозовского "Зенита" — скоростные, размашистые. Еще людей тогда привлекал обновленный стадион имени С.М. Кирова — как раз к Олимпиаде-80 закончилась его реконструкция. Ну и команда, как говорится, была своя в доску. Обычные ленинградские мальчишки, ребята с соседнего двора.

Мы ходили на футбол своей компанией. Где-то к осени 80-го появилось ощущение, что весь город заболел "Зенитом". Настолько сильно, что на одну игру — по-моему, с ЦСКА — мы смогли попасть только за ворота. После этого билеты покупали заранее, в театральных кассах на проспекте Щорса. Старались садиться на центральные сектора, откуда хорошо все было видно.

— Какие матчи команды из тех, что вы посещали, запомнились вам больше всего?

— Из сезона 1980 года в память больше всего врезалась победа над тбилисским "Динамо". Гости тоже претендовали на бронзу. Их имена знал весь Советский Союз – Кипиани, Шенгелия, Дараселия, Сулаквелидзе. Следующей весной в том же составе тбилисцы взяли европейский кубок. Но в конце октября был не их вечер. Помню зеленое поле, расчищенное от снега, ослепительный свет новых прожекторов и наших футболистов – в синей форме, синих перчатках и синем трико. Было очень холодно, но только пока "Зенит" не начал забивать. Три гола в первом тайме решили исход матча.

Среди последних матчей, увиденных живьем, выделю домашнюю победу над ЦСКА 12 мая прошлого года. Поединок уже ничего не решал, "Зенит" выходил на него обладателем титула. Но было очень важно показать, что золотые медали добыты петербургской командой по праву, а не стали результатом каких-то случайностей. Что и было сделано. Три гола с подачи Артема Дзюбы не оставили сомнений в том, кто в России настоящий чемпион.

— А на выездные матчи команды ездили когда-нибудь? В прошлом или уже сейчас, когда стали руководить Петербургом?

— В 1984 году на автобусе своего предприятия чуть не уехал на финал Кубка СССР с московским "Динамо". Хорошо, что не сложилось, – поражение 0:2 было очень обидным. Зато первый успех "Зенита" в новейшей истории видел своими глазами. Финал Кубка России 1999 года с тем же "Динамо" смотрел в "Лужниках".

— Сколько шарфов в вашей коллекции? Есть ли среди них значимые и особо любимые? А что еще есть в коллекции?

— Шарфы не храню, выпущенные к матчам обычно отдаю внукам. Коллекцию по "Зениту" не собирал. Зять работал в клубе, вот у него и шарфы, и значки, и программки. У меня где-то должны лежать несколько вымпелов ДСО "Зенит" советского образца. Еще рука не поднимается выбросить синюю одноразовую картонную кепку от солнца – с разрезанным на "лапшу" верхом и надписью "ЗЕНИТ" на козырьке. Память о восьмидесятых.

— Вы много лет работали в Москве на разных должностях, потом были полпредом президента в ЦФО. Как в то время удавалось болеть за команду? Ездили в Петербург на какие-то матчи или смотрели по телевизору?

— Надо признать, свободного времени тогда почти совсем не оставалось. Но если все-таки предоставлялась возможность, старался выбираться на гостевые матчи команды в Москве. Там была особая атмосфера. После 2000 года в столице образовался клуб московских петербуржцев, болеющих за "Зенит" и за родной город. По работе мы встречались редко, а на трибунах виделись с удовольствием. Эмоции не сдерживали, и нравилось это далеко не всем VIP-болельщикам "Спартака", ЦСКА или "Динамо". С тех пор хорошо знаю, что такое болеть на чужом стадионе. И уважительно отношусь к путешествующим за нашей командой.

— Болельщики говорят, что вы ходите на все домашние матчи "Зенита", это правда? Ни один не пропустили? Как вам удается вписывать это в график работы главы региона?

— Стараюсь посещать все домашние матчи. Удается это не всегда, несколько игр из-за работы пришлось пропустить. В сезоне 2018/2019 так совпало, что "Зенит" без меня свои поединки проигрывал или сводил вничью. Руководители клуба даже как-то раз спросили – могут ли они что-то сделать, чтобы губернатор приезжал на каждый матч? Ответил, что каждое мое отсутствие на "Газпром-Арене" связано с форс-мажором. Во всех остальных случаях, здоровый или больной, я на трибуне вместе с "Зенитом" и петербуржцами.

— Кого считаете самым принципиальным соперником "Зенита" и почему?

— Конечно, "Спартак". В нашей стране есть две по-настоящему народные команды. При всем уважении к самоотверженности болельщиков ЦСКА, к успехам "Локомотива", к славной истории московского "Динамо", "Зенит" и "Спартак" — самые популярные клубы в современной России. Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам.

Так сложилось исторически. Это клубы – антиподы. В 90-е годы, когда "Спартак" был богатым и давал прикурить футбольной Европе, "Зенит" был бедным и никому не известным. Затем они поменялись местами. "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, пять раз – чемпионат России, а "Спартак" полтора десятилетия жил без больших побед. Конфликты последнего времени тоже подлили масла в огонь. Сегодня колпинский парень Александр Панов, автор двух шикарных голов в финале Кубка-99 – ярый спартаковец. А воспитанник красно-белых Артем Дзюба раскрыл свой талант в нашем "Зените".

"Зенит" — "Спартак" – это главная вывеска нашего футбола. С нетерпением буду ждать возобновления матчей на Кубок России. В полуфинале должны сыграть сине-бело-голубые и красно-белые.

— Сергей Семак был сопредседателем вашего предвыборного штаба в прошлом году. У вас дружеские отношения? Часто общаетесь? Обсуждаете с ним игру команды, даете какие-то советы?

— Отношусь к Сергею Богдановичу с большим уважением. После Павла Федоровича Садырина он первый футболист, который играл в "Зените", а затем в качестве наставника привел нашу команду к золотым медалям.

Хочу отметить в нем редкое для спорта сочетание качеств – хорошего тренера и хорошего человека. Обычно ведь спортсмены как говорят: хороший человек – не профессия. Семак – исключение.

Его помощь на выборах была для меня очень важной. Спасибо ему за поддержку. Мы перезваниваемся, время от времени встречаемся после матчей, но советов ему я не даю. Их у него и так хватает. Хорошо это понимаю. У нас ведь, как известно, все разбираются в двух вещах – в футболе и в городском бюджете.

— Кого из прошлых тренеров "Зенита" вы бы отметили и почему?

— Морозова и Садырина уже называл. В новейшей истории клуба отметил бы Дика Адвоката. Он голландец по рождению, но его подход к делу был очень ленинградским. Не имея в составе великих игроков, за исключением Андрея Аршавина, Адвокат сумел привести "Зенит" к победе в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Имея скромные средства, добиваться максимального результата – это всегда было очень важно для Петербурга.

© AP Photo / Peter Dejong Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат © AP Photo / Peter Dejong Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат

— Кто ваш любимый игрок в текущем составе "Зенита" и почему? А вообще за всю историю клуба?

— Вряд ли буду оригинален насчет нынешнего состава. Мой любимый футболист – Артем Дзюба. Он сделал фантастический рывок в "Зените" и как игрок, и как человек. В "Спартаке" и других командах ему подчас не хватало наших ленинградских качеств – стойкости, коллективизма, готовности к самопожертвованию. Сейчас он бьется до конца, никогда не сдается. Дзюба – настоящий лидер и в клубе, и в сборной. Очень важно, что мальчишки хотят быть похожими на Дзюбу. Детишек обмануть невозможно. Значит, Дзюба – настоящий.

Лучшим игроком "Зенита" всех времен считаю Александра Кержакова, что он и доказал званием главного бомбардира российского футбола. Самым талантливым — Андрея Аршавина. А в сердце навсегда останется герой "Зенита" первой половины 80-х, любимый навсегда Владимир Казаченок. Он мог запросто сотворить гол из ничего. Да еще в самый что ни на есть нужный момент. В 1981 году по большому счету только его голы спасли "Зенит" от вылета из высшей лиги.

— А кого из известных мировых футболистов вы мечтали бы увидеть в "Зените" и почему?

— Был бы рад возвращению Акселя Витцеля. Скучаю по Доменико Кришито. Но вообще мечтаю о временах, когда до уровня мировых звезд опять дорастут наши петербургские футболисты.

После чемпионата мира 2018 года у них есть инфраструктура, о которой их предшественники могли только мечтать. Посмотрите, как преобразился стадион "Турбостроитель", на задворках которого когда-то гоняли мяч по гаревому полю Аршавин, Денисов и Быстров. Мы создали две совершенно новые футбольные школы олимпийского резерва – в Курортном и Пушкинском районах.

Дело за тренерами. Необходим талантливый петербургский воспитатель, готовый возиться с молодежью. Кто-то с чутьем Юрия Андреевича Морозова и его огромным доверием к молодым игрокам. Возможно, таким станет Владислав Радимов. Но раскачиваться некогда. Необходимо прямо сейчас готовить питерскую смену Аршавину и Кержакову. Между закатом успешной ленинградской команды восьмидесятых и восходом успешной петербургской команды 2000-х прошло полтора десятилетия. Сейчас, с учетом наследства ЧМ-2018, пока "Зенит" и сборная России на пике популярности, можно справиться быстрее.

— Поддерживаете ли с кем-то из игроков или штаба команды дружеские отношения?

— Только с Сергеем Семаком. Как уже говорил, не злоупотребляю нашими личными контактами. Могу позвонить, поздравить с победой или поддержать в трудную минуту. Как говорил Павел Садырин, "футбол из одних побед не состоит". Звонки после неудач очень важны, они даже важнее поздравлений.

— Помните 4 мая 2019 года, когда "Локомотив " проиграл тульскому "Арсеналу" и "Зенит" обеспечил себе чемпионство? Как поздравили команду? Звонили им в самолет?

— Пока команда была там, за облаками, поздравил Алексея Борисовича Миллера. Как только "Зенит" стал доступен для мобильной связи, мои помощники связались с Сергеем Богдановичем. Поздравить его и передать поздравления футболистам удалось еще до приземления. Во многом чемпионство в воздухе стало для меня неожиданностью. Обстоятельства достаточно редко приходят на помощь "Зениту", да и Петербургу тоже. Намного чаще работают против.

— Как власти города тогда так быстро смогли организовать прием чемпионов в Пулково? Все решалось на ходу или вы были заранее готовы и ждали этого?

— Конечно, мы готовились. Были суеверные болельщики и в правительстве города, и в клубе, которые отговаривали нас от такого шага. Но власть всегда и во всем должна быть готова к любому развитию событий. Даже если жизнь вносит коррективы, стараться необходимо всегда.

— А потом на домашнем матче с ЦСКА как поздравили команду? Сказали ли Семаку или кому-то из футболистов какие-то особенные слова? А вас кто-то из ребят благодарил за поддержку?

— Прежде всего еще в ложе поздравил руководство клуба. Отметил, что выбор в пользу Сергея Семака как главного тренера был сделан правильно. Так и сказал: "Алексей Борисович, вы были правы". Задачу вернуть Петербургу чемпионский титул после четырехлетнего перерыва Сергей Богданович решил успешно. Грамотная селекция, хорошая обстановка внутри команды, красивые победы в решающих матчах – в чемпионате Семак оправдал ожидания на сто процентов.

После матча в раздевалке уже было не до слов. Там царили эмоции. Руки удалось пожать всем или почти всем игрокам, тренерам, врачам. Сергею Богдановичу сказал спасибо от имени всех петербуржцев.

— В этом году "Зенит" лидирует в чемпионате с большим отрывом. Верите в чемпионство клуба в этом году? И готов ли будет Петербург возобновить сезон 21 июня, как предлагает РФС?

— Конечно, хотелось бы, чтобы "Зенит" вновь стал чемпионом. Задел у него есть, желание, насколько я знаю, тоже. Еще в год 95-летия клуба хорошо бы, чтоб дружина Семака, как раньше говорили, положила бы золотые медали в Кубок страны.