В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы

"К нашему сожалению, ситуация на линии соприкосновения не изменилась после встречи трехсторонней контактной группы. Вооруженные формирования Украины по-прежнему продолжают обстрелы нашей территории с применением артиллерии и минометов", - сообщил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.