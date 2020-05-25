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В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы
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РИА Новости

В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы

13:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменилась после встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Внеочередное заседание группы состоялось 22 мая в режиме видеоконференции.
"К нашему сожалению, ситуация на линии соприкосновения не изменилась после встречи трехсторонней контактной группы. Вооруженные формирования Украины по-прежнему продолжают обстрелы нашей территории с применением артиллерии и минометов", - сообщил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.
Ополченцы Донецкой народной республики
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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