В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не изменилась после встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Внеочередное заседание группы состоялось 22 мая в режиме видеоконференции.
"К нашему сожалению, ситуация на линии соприкосновения не изменилась после встречи трехсторонней контактной группы. Вооруженные формирования Украины по-прежнему продолжают обстрелы нашей территории с применением артиллерии и минометов", - сообщил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.