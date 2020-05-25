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2020-05-25T13:31
https://ria.ru/20200525/1571950410.html
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
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РИА Новости

Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем

13:31 25.05.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Главным фактором обострения отношений США и Китая является американская предвыборная кампания, но в долгосрочном плане затягивать жесткую конфронтацию обеим сторонам невыгодно с экономической точки зрения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
"Думаю, что в основе этого обострения все-таки лежат политические процессы внутри США. Надо найти виновных в том, что США оказались столь уязвимыми по отношению к кризису, надо как-то объяснить неспособность американской системы здравоохранения с этим кризисом справиться. Поэтому мы видим, что буквально на глазах противостояние с Китаем превращается в главную внешнеполитическую тему избирательной кампании", - заявил Кортунов РИА Новости.
Эксперт напомнил, что еще несколько месяцев назад многие проблемы между двумя странами казалось возможным решить. Тогда администрация Дональда Трампа хотела достичь хотя бы тактического соглашения с Китаем по основным вопросам, чтобы оттянуть циклическую рецессию и переизбраться на волне успеха в экономической сфере. В условиях пандемии действующий президент США уже не может баллотироваться, делая главную ставку на свой экономический успех, поскольку весь этот успех был обнулен, рецессия все равно началась, считает Кортунов.
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При этом, по его словам, свою роль играют и другие факторы. В частности, не очень удачная реакция США на кризис, вызванный коронавирусом, подрывает положение Вашингтона в мире как безусловного технологического и экономического лидера. Кроме того, Китай, который выходит из кризиса раньше США и стран Запада, может использовать свое тактическое преимущество и по демпинговым ценам начать скупать производства за рубежом, что в Вашингтоне могут счесть геополитическим наступлением на американские позиции. Также нельзя забывать и о требовании США подключить Пекин к соглашениям по контролю над вооружениями, считает эксперт.
"Конечно, есть определенные пределы этого обострения, потому что если предположить, что Китай из кризиса выходит быстро, а США и Запад в целом в этом кризисе застревают, то проблемы на Западе, конечно, так или иначе будут оказывать влияние и на китайскую экономику, потому что Китаю будет просто некуда продавать те товары, которые он производит", - заявил Кортунов.
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По его оценке, отношения двух стран останутся конкурентными, "можно лишь говорить о том, какую форму эта конкуренция примет".
Приведет ли противостояние к формированию двух параллельных экономических систем вокруг США и Китая, пока сложно спрогнозировать, добавил эксперт. Некоторые тенденции к этому уже наблюдались и ранее, например, доминирование регионализации над глобализацией в некоторых случаях, пояснил он. Однако, по его словам, с другой стороны, формирование такой системы потребует много времени, это доказывают продолжающиеся попытки создать конкурирующую с долларом мировую валюту, которые пока не увенчались успехом.
В современных условиях развитие событий во многом будет зависеть от того, удастся ли сохранить технологическое единство мира или каждая сторона создаст для себя собственные технологические стандарты в сфере IT, связи и других отраслях, полагает Кортунов.
"Вопрос пока что открытый, и он зависит от того, насколько глубоким окажется геополитическая конкуренция США и Китая. Конечно, никакой необходимости в создании двух параллельных экосистем не существует. И в принципе мир бы, наверное, выиграл, если бы сохранил свое технологическое единство", - считает эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Трамп оценил возможность полного разрыва отношений с Китаем
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Коронавирус COVID-19Андрей КортуновДональд ТрампКитайСШАВ мире
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