Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
Путин встретился с главой компании Олегом Белозеровым в Кремле в понедельник. Президент поинтересовался, как идет работа по Восточному полигону.
"Восточный полигон достаточно большой, там тоже есть разные направления и сложности разные по каждому маршруту. Вот что вы считаете ключевым?" - поинтересовался Путин
По словам Белозерова, ключевая задача – это сейчас проблема Кузбасса.
"Мы по вашему поручению закрепили в меморандуме объёмы вывоза и поддерживаем наших коллег, но при этом мы стараемся развивать те участки для того, чтобы экономика Дальнего Востока тоже развивалась. Это достаточно сложный механизм, поскольку все процессы взаимосвязаны, но мы стараемся находить в этой части баланс", - сказал он.
"Горнякам Кузбасса надо помогать", - отреагировал президент.
Методика распределения доступа грузоотправителей к перевозкам по Восточному полигону, куда входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) железнодорожные магистрали, обсуждалась ранее в связи с ограниченностью пропускной способности. В марте текущего года сформировать методику распределения доступа угледобывающих компаний к перевозке в условиях ограниченной пропускной способности инфраструктуры поручал глава государства.