Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин призвал ОАО " РЖД " помогать горнякам Кузбасса.

Путин встретился с главой компании Олегом Белозеровым в Кремле в понедельник. Президент поинтересовался, как идет работа по Восточному полигону.

"Восточный полигон достаточно большой, там тоже есть разные направления и сложности разные по каждому маршруту. Вот что вы считаете ключевым?" - поинтересовался Путин

По словам Белозерова, ключевая задача – это сейчас проблема Кузбасса.

"Мы по вашему поручению закрепили в меморандуме объёмы вывоза и поддерживаем наших коллег, но при этом мы стараемся развивать те участки для того, чтобы экономика Дальнего Востока тоже развивалась. Это достаточно сложный механизм, поскольку все процессы взаимосвязаны, но мы стараемся находить в этой части баланс", - сказал он.

"Горнякам Кузбасса надо помогать", - отреагировал президент.