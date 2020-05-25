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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:10
https://ria.ru/20200525/1571949189.html
Абэ не исключил повторного режима ЧС при быстром росте заражений COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

Абэ не исключил повторного режима ЧС при быстром росте заражений COVID-19

13:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо
Премьер-министр Японии Синдзо
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо. Архивное фото
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Отмененный в Японии режим ЧС может быть введен повторно, если скорость распространения заражений коронавирусной инфекцией вновь будет высокой, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на пресс-конференции в понедельник.
Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.
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"Сохраняется возможность повторного объявления о введении режима ЧС при высокой скорости заражений", - отметил Абэ.
Режим ЧС вводился в регионах, где число заражений превышало 0,5 на каждые 100 тысяч человек.
Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. В мае власти в связи с низким числом заразившихся отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.
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В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОсака (префектура)Синдзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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