Абэ не исключил повторного режима ЧС при быстром росте заражений COVID-19

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Отмененный в Японии режим ЧС может быть введен повторно, если скорость распространения заражений коронавирусной инфекцией вновь будет высокой, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на пресс-конференции в понедельник.
Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.
"Сохраняется возможность повторного объявления о введении режима ЧС при высокой скорости заражений", - отметил Абэ.
Режим ЧС вводился в регионах, где число заражений превышало 0,5 на каждые 100 тысяч человек.
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