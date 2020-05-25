В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
В январе — марте этого года в стране зафиксировали 44 случая повышенного загрязнения воздуха, что на 57 процентов больше аналогичного показателя 2019-го. Кроме того, это почти половина всех случаев загрязнения, которые произошли в 2018-м.
По данным экспертов, больше всего от вредных выбросов пострадали Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь случаев) и Красноярский край (семь случаев). Среди основных загрязнителей — предприятия в металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.
В пресс-службе Минприроды подтвердили РБК, что выводы компании совпадают с данными Росгидромета.