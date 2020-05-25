В Японии разработают гайдлайн для работы ночных клубов и баров

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Экспертная комиссия, созданная правительством Японии в начале эпидемии коронавирусной инфекции, к середине июня разработает гайдлайн для работы ночных клубов, клубов с живой музыкой, баров, караоке и хост-клубов, которые ранее стали источником кластерных заражений в стране, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK.
"Что касается работы баров, ночных клубов, клубов с живой музыкой и так далее, эксперты разработают гайдлайн для их работы к середине июня", - сказал он.
В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хего и Киото. Режим ЧС в Японии из-за коронавируса действовал с 8 апреля.
Тем не менее, власти продолжают обращаться к владельцам клубов и баров пока воздержаться от их открытия для недопущения повторных кластерных заражений.
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