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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:02
https://ria.ru/20200525/1571948762.html
В Японии разработают гайдлайн для работы ночных клубов и баров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bd894bc6458cea65d6bf909e986fda7.jpg
РИА Новости

В Японии разработают гайдлайн для работы ночных клубов и баров

13:02 25.05.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках в Япония
Прохожие в защитных масках в Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках в Япония . Архивное фото
ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Экспертная комиссия, созданная правительством Японии в начале эпидемии коронавирусной инфекции, к середине июня разработает гайдлайн для работы ночных клубов, клубов с живой музыкой, баров, караоке и хост-клубов, которые ранее стали источником кластерных заражений в стране, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Трансляция пресс-конференции Абэ ведется телеканалом NHK.
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"Что касается работы баров, ночных клубов, клубов с живой музыкой и так далее, эксперты разработают гайдлайн для их работы к середине июня", - сказал он.
В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хего и Киото. Режим ЧС в Японии из-за коронавируса действовал с 8 апреля.
Тем не менее, власти продолжают обращаться к владельцам клубов и баров пока воздержаться от их открытия для недопущения повторных кластерных заражений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэЯпонияВ мире
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