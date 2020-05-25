В Японии разработают гайдлайн для работы ночных клубов и баров

"Что касается работы баров, ночных клубов, клубов с живой музыкой и так далее, эксперты разработают гайдлайн для их работы к середине июня", - сказал он.

В понедельник режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хего и Киото. Режим ЧС в Японии из-за коронавируса действовал с 8 апреля.