Австрийцы поддержали президента, нарушившего правила по COVID-19 в кафе

О случившемся стало известно в воскресенье. Согласно австрийским СМИ, полиция прибыла к популярному итальянскому ресторану "Sole" около 0.20, где застала за столом веранды президента с женой через почти полтора часа после того, как заведение должно было закрыться.

Пользователи отреагировали в положительном ключе - 7,3 тысячи "лайков", среди которых только отметки "Мне нравится", "Супер" и "Мы вместе". Австрийцы также активно выражали президенту свою поддержку в комментариях. Среди самых популярных - такие: "Я очень рада, что вы так славно пообщались, желаю вам и нам всем побольше таких прекрасных вечеров, когда мы можем заболтаться и забыть о времени!", "Вообще не понимаю, зачем из этого делать новость!", "Бога ради, да вам не за что извиняться", "Очень надеюсь, что вы великолепно провели вечер. Я почти уверена, что после полуночи коронавирус не заразнее, чем до 23.00".