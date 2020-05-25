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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:00
https://ria.ru/20200525/1571948646.html
Австрийцы поддержали президента, нарушившего правила по COVID-19 в кафе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155352/13/1553521365_0:0:2944:1656_1036x0_80_0_0_c113390a7f24ce61bb8e1aeec0d3f4e2.jpg
РИА Новости

Австрийцы поддержали президента, нарушившего правила по COVID-19 в кафе

13:00 25.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Австрийцы в социальных сетях открыто выразили поддержку федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену, засидевшемуся в кафе после 23.00 в нарушение правил на фоне коронавируса, согласно которым после этого времени все предприятия сферы общественного питания Австрии должны быть закрыты.
О случившемся стало известно в воскресенье. Согласно австрийским СМИ, полиция прибыла к популярному итальянскому ресторану "Sole" около 0.20, где застала за столом веранды президента с женой через почти полтора часа после того, как заведение должно было закрыться.
Вскоре после того, как инцидент придали огласке, Ван дер Беллен выступил с заявлением, распространенным в соцсетях президента: "Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это", - написал президент в Facebook, прикрепив ссылку на статью.
Пользователи отреагировали в положительном ключе - 7,3 тысячи "лайков", среди которых только отметки "Мне нравится", "Супер" и "Мы вместе". Австрийцы также активно выражали президенту свою поддержку в комментариях. Среди самых популярных - такие: "Я очень рада, что вы так славно пообщались, желаю вам и нам всем побольше таких прекрасных вечеров, когда мы можем заболтаться и забыть о времени!", "Вообще не понимаю, зачем из этого делать новость!", "Бога ради, да вам не за что извиняться", "Очень надеюсь, что вы великолепно провели вечер. Я почти уверена, что после полуночи коронавирус не заразнее, чем до 23.00".
Джасинда Ардерн
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Рестораны в Австрии должны закрываться после 23.00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом ресторан теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тысяч евро владельца ресторана. Как сообщили СМИ, президенту и его супруге произошедшее ничем не грозит.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александер Ван дер БелленАвстрияВенаВ мире
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