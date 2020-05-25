Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений, даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное – безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", - сообщил Кравиц, слова которого привели на странице компании.