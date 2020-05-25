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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:48
https://ria.ru/20200525/1571947712.html
Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155908/04/1559080436_0:0:2437:1371_1036x0_80_0_0_1d1925e0186972ac9cbf9fea9391049b.jpg
РИА Новости

Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

12:47 25.05.2020 (обновлено: 12:48 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛенни Кравиц
Ленни Кравиц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американский певец Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса, сообщает компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей, на официальной странице в Facebook.
"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений, даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное – безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", - сообщил Кравиц, слова которого привели на странице компании.
Концерт артиста в Москве должен был пройти 10 июня, в Санкт-Петербурге - 8 июня. Сообщается, что новые даты концертов будут объявлены в ближайшее время.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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