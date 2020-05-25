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2020-05-25T12:42
https://ria.ru/20200525/1571947240.html
Следствие попросило арестовать администратора "Омбудсмена полиции"
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РИА Новости

Следствие попросило арестовать администратора "Омбудсмена полиции"

12:42 25.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого подозревают в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Худякову назначено на 16.00 в Тверском суде", - сказал Пашков.
Эмблема на форме сотрудника полиции
7 мая, 15:38
Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве
В суде при этом уточнили, что ходатайство пока не поступало.
Худякову вменяют пункты "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц). Как сообщал адвокат, дело касается публикации в паблике интимных фотографий пользовательницы соцсети "ВКонтакте" в 2018 году.
Дело расследует ГСУ ГУМВД РФ по Москве.
Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Ранее стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело - о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Сотрудник полиции
23 мая, 17:38
Основателя "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порнографии
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Игорь Худяков ("Омбудсмен полиции")Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваВологдаПроисшествия
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