Следствие попросило арестовать администратора "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова , которого подозревают в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Худякову назначено на 16.00 в Тверском суде", - сказал Пашков.

В суде при этом уточнили, что ходатайство пока не поступало.

Худякову вменяют пункты "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц). Как сообщал адвокат, дело касается публикации в паблике интимных фотографий пользовательницы соцсети "ВКонтакте" в 2018 году.

Дело расследует ГСУ ГУМВД РФ по Москве.

Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Ранее стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело - о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.