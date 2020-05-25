В Волгограде квадроцикл столкнулся с полицейским мотоциклом

"В ходе преследования водитель квадроцикла не реагировал на неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке и напротив дома №1 по улице Лермонтова совершил столкновение с двигающимся попутно служебным мотоциклом Yamaha с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией под управлением 38-летнего старшего лейтенанта полиции", - говорится в сообщении.