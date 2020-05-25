В Волгограде квадроцикл столкнулся с полицейским мотоциклом

ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Полицейский в Волгограде пытался остановить квадроцикл без госномеров, в результате участники погони столкнулись и оказались в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба областного ГУМВД.
По информации ведомства, в воскресенье вечером в Волгограде полицейский на мотоцикле пытался остановить водителя квадроцикла без госномеров.
"В ходе преследования водитель квадроцикла не реагировал на неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке и напротив дома №1 по улице Лермонтова совершил столкновение с двигающимся попутно служебным мотоциклом Yamaha с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией под управлением 38-летнего старшего лейтенанта полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что и полицейский, и водитель квадроцикла госпитализированы с травмами, проводится проверка.
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