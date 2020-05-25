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2020-05-25T14:02
https://ria.ru/20200525/1571945354.html
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
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РИА Новости

"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19

12:18 25.05.2020 (обновлено: 14:02 25.05.2020)
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© Фото : из личного архива Дарьи РазумовскойСтудентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
© Фото : из личного архива Дарьи Разумовской
ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Шестикурсница волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская уже месяц работает в инфекционном госпитале медсестрой. Столько же она не видела своих родителей и любимого человека. Свою работу студентка не считает чем-то особенным, называет время до пандемии "мирной жизнью" и мечтает скорее вернуться к обычным делам, сдать экзамены в ординатуру и стать офтальмологом.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" Дарья рассказала, почему она решила выйти на дежурство в больницу и в каких условиях работают медсестры во время пандемии.

Решила сама

Медсестрой в терапевтическом отделении Волгоградской областной больницы №5 Даша работает уже год: у студентов-медиков обязательная практика, к тому же опыт работы дает дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Девушка сейчас на шестом курса лечебного факультета. После окончания вуза будет врачом общей практики, но она собирается учиться дальше и стать офтальмологом.
© Фото : из личного архива Дарьи РазумовскойСтудентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
© Фото : из личного архива Дарьи Разумовской
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
Когда их больницу перепрофилировали под инфекционный госпиталь для приема пациентов коронавирусом, всех работающих студентов отправили по домам. Но со временем стало понятно, что рук не хватает, и руководство попросило выйти на работу тех учащихся, которые были официально трудоустроены. Дарья говорит, что ее выход на работу был добровольным, а прежде чем согласиться, она советовалась со своими родными.
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"Я прекрасно понимаю, что подвергаю себя опасности. Мне сказали, думай сама, ты уже взрослый человек, это твой выбор. Я подумала, что это опыт, возможность узнать о новой болезни, ну и деньги тоже лишними не будут. Сидя дома, я получила бы только ту сумму, которая положена по ставке - 12 тысяч рублей", - говорит Разумовская.

При нулевой видимости

Даша дежурит в больнице сутки через четверо, работает в так называемой "грязной зоне". За смену она дважды заходит в инфекционный бокс, каждый "заход" длится по четыре часа. На это время в отделении она одна почти на 30 больных с коронавирусной инфекцией.
"Перед заходом мы надеваем защитные костюмы – комбинезон или защитный халат, бахилы высокие до колен, две пары перчаток на руки, шапочку, защитные очки и респираторы. Как правило, мы все выходим в 12 часов ночи, но, если есть тяжелые пациенты, естественно, мы задерживаемся, заходим на всю ночь", - говорит Разумовская.
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Работать непросто. И дело не в количестве пациентов, каждому из которых нужно померить температуру, дать лекарства, сделать укол или поставить капельницу, а также измерить уровень кислорода в крови. Самое тяжелое – находиться в костюме. По словам девушки, уже через час в бахилах начинает скапливается вода от собственного пота, запотевают очки. И в "грязной зоне" нельзя снять костюм, нельзя пить и есть, нельзя сходить в туалет.
"Медсестры придумывают лайфхаки. Перед заходом в зону мы мажем внутри очки мужской пеной для бритья, либо натираем мылом, чтобы они меньше запотевали. В мое первое дежурство я всего этого не знала, мои очки через час запотели полностью. Видимость была минимальная", - улыбается Дарья.
© Фото : из личного архива Дарьи РазумовскойСтудентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская во время работы в инфекционном госпитале
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская во время работы в инфекционном госпитале
© Фото : из личного архива Дарьи Разумовской
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская во время работы в инфекционном госпитале
В перерывах между заходами в "грязную зону" медсестры отдыхают, едят и пьют много воды, чтобы восполнить потерю жидкости, кто-то пытается спать. Даша отмечает, что за время работы в госпитале уже потеряла пару килограммов.
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Медсестра понимает всю серьезность заболевания и боится не столько заболеть сама, сколько заразить других. После выхода из грязной зоны обязательный душ, тщательная дезинфекция. А чтобы обезопасить своих родных и близких, Разумовская свела все контакты с ними к минимуму.
По ее словам, до работы в инфекционном госпитале, она как иногородний студент-медик жила в общежитии при университете, а сейчас снимает квартиру, где живет одна, вуз оплачивает аренду. Даша признается, что и отношения с любимым человеком тоже переведены в телефонный режим.
"Он сначала был против моей работы в госпитале, но потом смирился", - говорит она.

Ничего героического

Даша очень переживает за своих пациентов, говорит, что часто те, кто попадает в отделение, очень напуганы.
"СМИ же пишут о смертности. И пациенты сильно нервничают", - говорит медсестра.
При этом, рассказывает она, больные стали очень дисциплинированными: у каждого блокнот, куда они записывают свою температуру, во сколько им делали уколы, когда брали мазки на коронавирус.
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"Я удивилась. В мирное время люди были более беспечны, они легче относились ко всем своим болячкам, а сейчас, конечно, тяжело. Часто бывают истерики, часто пишут жалобы, потому что боятся, что им что-то не сделают. Как успокаиваю? Добрым словом, приглашаю доктора, чтобы он все им разъяснил", - рассказывает Разумовская.
© Фото : из личного архива Дарьи РазумовскойСтудентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
© Фото : из личного архива Дарьи Разумовской
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
Но большинство пациентов, говорит она, жалеют медсестер и с благодарностью к ним относятся.
Когда Даша говорит о своей жизни до работы в госпитале, она употребляет выражение "мирное время", считает, что это самый подходящий термин, который делит жизнь на до и после. Когда снова будет "мирное время", девушка вернется к прежней жизни, будет видеться с родными без ограничений.
"Я не считаю себя героем, который совершает подвиг на передовой. Я только выполняю назначения врача", - говорит Даша.
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Девушка планирует работать в госпитале до июня, потом в университете начинаются государственные экзамены. Дарья волнуется из-за поступления в ординатуру, пока неизвестно, когда будет аккредитация студентов, без которой невозможно перейти на следующую ступень обучения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© РИА НовостиСтудентка Дарья Разумовская об условиях работы медсестер во время пандемии
Студентка Дарья Разумовская об условиях работы медсестер во время пандемии
© РИА Новости
Студентка Дарья Разумовская об условиях работы медсестер во время пандемии
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Распространение нового коронавирусаВирус, который мы победим вместе. Истории врачейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Волгоград
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