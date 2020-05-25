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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:57
https://ria.ru/20200525/1571944168.html
В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом

11:57 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом умерли в Марий Эл, у обоих был сахарный диабет и гипертония, осложнившие течение болезни, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли восемь человек, зараженных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
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"Пациент 87 лет с 30 апреля находился в больнице с тяжелой коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. С 19 мая он находился на ИВЛ, врачи сделали все возможное для его спасения, однако он скончался. Течение болезни осложнялось тем, что мужчина страдал сахарным диабетом и гипертонической болезнью", - рассказали агентству в оперштабе.
Второй пациент с коронавирусом, скончавшийся в минувшие сутки, также болел сахарным диабетом и гипертонией. "Пациенту было за 60 лет, но хроническая болезнь резко утяжеляла его состояние, что и привело к летальному исходу, несмотря на все старания врачей", - отметили в оперштабе.
За последние сутки в Марий Эл зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 1518 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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