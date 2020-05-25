В Марий Эл умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Два пациента с Два пациента с коронавирусом умерли в Марий Эл , у обоих был сахарный диабет и гипертония, осложнившие течение болезни, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.

Ранее в регионе умерли восемь человек, зараженных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.

"Пациент 87 лет с 30 апреля находился в больнице с тяжелой коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. С 19 мая он находился на ИВЛ, врачи сделали все возможное для его спасения, однако он скончался. Течение болезни осложнялось тем, что мужчина страдал сахарным диабетом и гипертонической болезнью", - рассказали агентству в оперштабе.

Второй пациент с коронавирусом, скончавшийся в минувшие сутки, также болел сахарным диабетом и гипертонией. "Пациенту было за 60 лет, но хроническая болезнь резко утяжеляла его состояние, что и привело к летальному исходу, несмотря на все старания врачей", - отметили в оперштабе.

За последние сутки в Марий Эл зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составляет 1518 человек.