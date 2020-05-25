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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:33
https://ria.ru/20200525/1571941691.html
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 13,7 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570540777_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_41a4e7a83c9ba3f1cf1415c6617504b9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 13,7 тысячи

11:33 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Очередь автомобилей скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 13,7 тысячи, при этом выздоровели 3590 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 374 новых случая заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 13 713 случаев заражения COVID-19. Умерло 138 человек. Выздоровело 3590 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 3312 человек. На карантине находится 3340 человек, из них 174 - в обсерваторе, 677 - на самоизоляции, 2489 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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