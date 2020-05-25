Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 13,7 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 13,7 тысячи, при этом выздоровели 3590 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 374 новых случая заражения коронавирусом.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 13 713 случаев заражения COVID-19. Умерло 138 человек. Выздоровело 3590 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 3312 человек. На карантине находится 3340 человек, из них 174 - в обсерваторе, 677 - на самоизоляции, 2489 - контактные.