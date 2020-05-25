В Петербурге появились граффити с изображением Иосифа Бродского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Граффити с изображением Иосифа Бродского появились напротив его музея-квартиры "Полторы комнаты" в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта, сообщает музей.
"Граффити-портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи… Кажется, у нас появилось отличное место для селфи", - говорится в сообщении в аккаунте музея в Instagram.
Автор граффити Олег Лукьянов на своей странице "ВКонтакте" процитировал строки Бродского: "Для нас квартира — это пожизненно, город - пожизненно, страна – пожизненно", отметив, что в условиях самоизоляции слова поэта приобретают новый смысл. "В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля - смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются", - написал Лукьянов в соцсети.
Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена. С февраля 2020 года музей начал прием небольших групповых экскурсий по предварительной записи, но его пришлось приостановить из-за ограничений по коронавирусу.
Семья Бродских переехала в Дом Мурузи в 1955 году. Из этого дома в марте 1964 года Бродский отправился в ссылку в Архангельскую область – он был приговорен к пяти годам по указу "о тунеядстве". Благодаря помощи деятелей культуры Бродский вернулся домой раньше – в 1965 году.
Четвертого июня 1972 года лишенный советского гражданства поэт навсегда покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США. Его родителям не разрешили приехать к нему, а ему самому – даже вернуться на похороны родителей. В декабре 1987 года Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. В 1991 году он занял пост поэта-лауреата США – консультанта Библиотеки конгресса. Поэт умер в 1996 году в Нью-Йорке.