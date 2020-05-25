В Петербурге появились граффити с изображением Иосифа Бродского

Автор граффити Олег Лукьянов на своей странице "ВКонтакте" процитировал строки Бродского: "Для нас квартира — это пожизненно, город - пожизненно, страна – пожизненно", отметив, что в условиях самоизоляции слова поэта приобретают новый смысл. "В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля - смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются", - написал Лукьянов в соцсети.

Идея создания музея в "Полутора комнатах" зародилась у друзей поэта после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Музей создавался по поручению губернатора Петербурга с 2006 года. После продолжительного подготовительного этапа к 2015 году были преодолены основные финансовые и юридические трудности, и в квартире начался ремонт. В мае 2015 года "Полторы комнаты" открывались на один день в честь юбилея поэта, после чего реставрация была продолжена. С февраля 2020 года музей начал прием небольших групповых экскурсий по предварительной записи, но его пришлось приостановить из-за ограничений по коронавирусу.