В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 111 тысяч

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 111 тысяч, более трех тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на Африканском континенте заразились 111 851 человек. По меньшей мере 3349 пациентов с COVID-19 скончались.
Отмечается, что более 44 тысяч человек выздоровели.
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (600) и ЮАР (429).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.