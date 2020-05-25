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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:06
https://ria.ru/20200525/1571939473.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 111 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 111 тысяч

11:06 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 111 тысяч, более трех тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на Африканском континенте заразились 111 851 человек. По меньшей мере 3349 пациентов с COVID-19 скончались.
Отмечается, что более 44 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в ЮАР (22 583), Египте (16 513), Алжире (8306), Марокко (7429), Нигерии (7839) и Гане (6683).
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (600) и ЮАР (429).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ГанаМароккоВ мире
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