В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 111 тысяч

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 111 тысяч, более трех тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на Африканском континенте заразились 111 851 человек. По меньшей мере 3349 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что более 44 тысяч человек выздоровели.

Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (600) и ЮАР (429).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.