В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Пробки образовались на дорогах Киева в понедельник, несмотря на открытие метрополитена, свидетельствуют данные Google Maps.
В пятницу на Украине стартовал второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Метро в Киеве возобновило работу в понедельник.
Согласно данным Google Maps, пробки образовались в центре Киева, значительные пробки - на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском.
В направлении правого берега Киева жители стоят в пробках на Северном мосту, мостах Патона, Южном, Дарницком и Метро.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией в стране составляет 21245, скончались 623, выздоровели7234.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.