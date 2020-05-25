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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:02
https://ria.ru/20200525/1571939043.html
В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки

11:02 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Пробки образовались на дорогах Киева в понедельник, несмотря на открытие метрополитена, свидетельствуют данные Google Maps.
В пятницу на Украине стартовал второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Метро в Киеве возобновило работу в понедельник.
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Согласно данным Google Maps, пробки образовались в центре Киева, значительные пробки - на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском.
В направлении правого берега Киева жители стоят в пробках на Северном мосту, мостах Патона, Южном, Дарницком и Метро.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией в стране составляет 21245, скончались 623,  выздоровели7234.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКиевУкраинаВ мире
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