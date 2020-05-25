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Религия и мировоззрение
2020-05-25T10:59
https://ria.ru/20200525/1571938807.html
Российское расследование пандемии будет только на пользу, считают в РПЦ
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РИА Новости

Российское расследование пандемии будет только на пользу, считают в РПЦ

10:59 25.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Собственное российское расследование причин появления вызвавшего пандемию коронавируса вполне целесообразно, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя соответствующее обращение правозащитников Всемирного русского народного собора (ВРНС) в правоохранительные органы.
Ранее Правозащитный центр ВРНС обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан, а также обратить внимание на сферу производства вакцины.
По мнению митрополита Илариона, высказанная ВРНС озабоченность вполне оправдана, и действительно необходимо получить ответ на вопрос о происхождении вируса.
"Я думаю, если в нашей стране будет проведено собственное расследование, то это всем поможет. Мы действительно должны знать, откуда произошел вирус, в том числе и для того, чтобы понимать, как и когда будет создана вакцина, потому что если он возник естественным путем - это одна история, если же был создан искусственно - другая", - сказал архиерей в эфире телеканала "Россия 24".
XXII Всемирный русский народный собор
18 мая, 18:56Религия и мировоззрение
Правозащитники ВРНС просят силовиков провести проверку появления COVID-19
По его мнению, должны быть рассмотрены все версии, в том числе и выдвигаемая некоторыми людьми теория, связанная с созданием и испытанием биологического оружия. Ранее Генпрокуратура РФ назвала фейком слухи о том, что COVID-19 - это биологическое оружие для уничтожения людей, и потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам с фейками об искусственной природе коронавируса.
При этом представитель РПЦ призвал людей уделять внимание своему душевному и физическому здоровью, укреплять иммунитет, так как то, что напуганные происходящим люди все больше концентрируются на негативе, создает опасные психологические ситуации, а также плохо влияет на физическое состояние, снижает иммунитет.
"Вот почему вне зависимости от расследования возможных причин появления этого вируса я хотел бы призвать всех наших телезрителей как можно больше внимания уделять своему собственному духовному, душевному и физическому здоровью. Для того, чтобы победить вирус, нам всем нужен очень сильный иммунитет. А этот иммунитет приобретается нами не только на физическом, но также и на духовном и на душевном уровне", - добавил митрополит.
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