В ВСУ выявили более 60 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украине за минувшие сутки нет, всего болеют 62 человека, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 25 мая в Вооруженных силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Всего за время пандемии в ВС Украины зафиксировано два летальных случая, выздоровел 91 человек. "За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировали", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 262 человека.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.