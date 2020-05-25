В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии склада сети "Красное & Белое"

В суде уточнили, что на складе не было пятидневного запаса масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, перед началом рабочих смен отсутствовал "входной фильтр" с контролем температуры у сотрудников, при этом к работе были допущены контактировавшие с заболевшими.