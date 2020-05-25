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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:44
https://ria.ru/20200525/1571937866.html
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии склада сети "Красное & Белое"
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РИА Новости

В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии склада сети "Красное & Белое"

10:44 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Магазин сети "Красное и Белое" в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 28 мая рассмотрит иск Роспотребнадзора региона о приостановке работы склада "Абсолют" сети "Красное & Белое", где выявлена вспышка коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба облсуда.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что ведомство выявило многочисленные нарушения в магазинах и на складе сети.
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"Роспотребнадзор просит привлечь ООО "Абсолют" к административной ответственности по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия. Рассмотрение дела состоится 28 мая в 12.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что на складе не было пятидневного запаса масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха. Кроме того, перед началом рабочих смен отсутствовал "входной фильтр" с контролем температуры у сотрудников, при этом к работе были допущены контактировавшие с заболевшими.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красное & БелоеДмитрий КозловскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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