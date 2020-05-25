Обсерватор в Хабаровске, на который жаловались Трутневу, проверят

ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку обсерватора компании "Газрегион" в Хабаровске, на который жаловались вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в аппарат Трутнева обратилась жительница Краснодарского края, которая сообщила о ненадлежащих условиях содержания ее отца в обсерваторе компании "Газрегион" в Хабаровске. В обращении, в частности, говорилось о скученности находящихся в обсерваторе людей, несоблюдении в помещениях правил самоизоляции, нехватке средств индивидуальной защиты. Трутнев поручил провести проверку.
"Прокуратура проводит проверку этого обсерватора", - заявил агентству представитель прокуратуры.
Ранее сообщалось, что всех прибывающих в край вахтовиков помещают в обсерватор на карантин по COVID-19, чтобы избежать распространения инфекции в отдаленных районах. На вахтовые работы в ДФО приезжают жители из разных регионов России. Среди вахтовиков, помещенных ранее в хабаровские обсерваторы, выявлены несколько десятков случаев заболевания коронавирусом.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в крае развернуты 6 обсерваторов, в настоящее время задействованы три из них, в которых размещены 79 человек.
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