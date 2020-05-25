В России за сутки выздоровели 5499 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек выписаны после COVID-19 в России за сутки, общее число выздоровевших достигло 118 798, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 5 499 человек... За весь период выписано 118 798 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 3746 человек в Москве, 388 в Подмосковье, 138 в Санкт-Петербурге, 107 в Брянской области.
Днем ранее оперштаб сообщал о 5363 выписанных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.