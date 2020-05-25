Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС

МАХАЧКАЛА, 25 мая - РИА Новости. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.

По данным следствия, Кадиев в 2013-2015 годы давал взятки руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасаеву. В качестве взятки были переданы денежные средства в размере 2 миллионов рублей, а также наручные часы марки "Hublot" и охотничье гладкоствольное ружье "Fabarm Axis" общей стоимостью 700 тысяч рублей. За получение взятки от Кадиева Кубасаев уже осужден Лефортовским районным судом Москвы

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного казенного учреждения республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева", - говорится в релизе.

По данным ведомства, Кадиев содержится под стражей. Уголовное дело в отношении него для определения территориальной подсудности направлено в Верховный суд РФ.