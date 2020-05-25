В Москве зарегистрировали 2560 новых случаев заражения коронавирусом

Также 279 новых случаев зарегистрировано в Свердловской области, 229 в Нижегородской, 158 в Ростовской, 153 в Астраханской.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе и Севастополе - по два, а также в Сахалинской области и Еврейской автономной области - по одному.