В Москве зарегистрировали 2560 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2560, в Подмосковье - 831, в Санкт-Петербурге - 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
Согласно данным, за сутки в стране зарегистрировано 8946 новых случаев коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 2560, Московская область - 831, Санкт-Петербург - 374", - говорится в сообщении.
Также 279 новых случаев зарегистрировано в Свердловской области, 229 в Нижегородской, 158 в Ростовской, 153 в Астраханской.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе и Севастополе - по два, а также в Сахалинской области и Еврейской автономной области - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.