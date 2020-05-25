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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:38
https://ria.ru/20200525/1571937415.html
В Москве зарегистрировали 2560 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

В Москве зарегистрировали 2560 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2560, в Подмосковье - 831, в Санкт-Петербурге - 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
Согласно данным, за сутки в стране зарегистрировано 8946 новых случаев коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 2560, Московская область - 831, Санкт-Петербург - 374", - говорится в сообщении.
Также 279 новых случаев зарегистрировано в Свердловской области, 229 в Нижегородской, 158 в Ростовской, 153 в Астраханской.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе и Севастополе - по два, а также в Сахалинской области и Еврейской автономной области - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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