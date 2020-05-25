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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:39
https://ria.ru/20200525/1571937382.html
В России за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767292_0:328:2838:1924_1036x0_80_0_0_e56067976a26020b63fcf3189b5e29e3.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом

10:39 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Врач в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 92 человека с COVID-19, за все время - 3 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 92 человека... Умерли за весь период 3 633 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 41 человек за сутки скончался в Москве, 13 - в Дагестане, 11 - в Подмосковье, пятеро - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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