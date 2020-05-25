В России за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 92 человека с COVID-19, за все время - 3 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 92 человека... Умерли за весь период 3 633 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 41 человек за сутки скончался в Москве, 13 - в Дагестане, 11 - в Подмосковье, пятеро - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.