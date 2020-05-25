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2020-05-25T12:11
https://ria.ru/20200525/1571936851.html
Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны
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РИА Новости

Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны

10:46 25.05.2020 (обновлено: 12:11 25.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы решил взыскать с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск в сентябре прошлого года подало Министерство обороны, оно хотело получить неустойку в размере пяти миллиардов рублей по госконтракту от 26 сентября 2016-го на модернизацию разгонного блока ДМ-03. Суд удовлетворил прошение лишь частично.
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Известно, что корпорация в интересах оборонного ведомства выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения обоих проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была появиться группировка из десяти спутников ЕКС, сейчас их на орбите три. В марте Минобороны подало второй иск на 3,5 миллиарда рублей.
Помимо этого, несколько исков к РКК "Энергия" на более чем четыре миллиарда рублей для компенсации неустоек подал "Роскосмос".
РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС.
Комплекс зданий Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архитекторы Лев Руднев, Владимир Мунц. 1938-51 гг.
21 мая, 10:19
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