Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы решил взыскать с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск в сентябре прошлого года подало Министерство обороны, оно хотело получить неустойку в размере пяти миллиардов рублей по госконтракту от 26 сентября 2016-го на модернизацию разгонного блока ДМ-03. Суд удовлетворил прошение лишь частично.
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Известно, что корпорация в интересах оборонного ведомства выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения обоих проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была появиться группировка из десяти спутников ЕКС, сейчас их на орбите три. В марте Минобороны подало второй иск на 3,5 миллиарда рублей.
Помимо этого, несколько исков к РКК "Энергия" на более чем четыре миллиарда рублей для компенсации неустоек подал "Роскосмос".
РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС.