Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны

Известно, что корпорация в интересах оборонного ведомства выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 подв рамках"Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения обоих проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была появиться группировка из десяти спутников ЕКС, сейчас их на орбите три. В марте Минобороны подало второй иск на 3,5 миллиарда рублей.