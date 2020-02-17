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"Роскосмос" хочет взыскать с РКК "Энергия" более четырех млрд рублей
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РИА Новости

"Роскосмос" хочет взыскать с РКК "Энергия" более четырех млрд рублей

21:05 17.02.2020 (обновлено: 21:06 17.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подала к своему предприятию, Ракетно-космической корпорации "Энергия", 15 исков на общую сумму 4 миллиарда 21 миллион рублей, говорится в ежеквартальном отчете предприятия.
Корпорация "Энергия" является головным предприятием в России по производству космических кораблей, оператором российского сегмента МКС.
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Согласно отчету, дела находятся в разной степени рассмотрения. Их суть не раскрывается, но все они касаются взыскания неустойки по госконтрактам. Самый крупный иск - на 2,9 миллиарда рублей. Дело по нему тянется с 2015 года.
Помимо этого, ранее иск на сумму 5 миллиардов 38 миллионов рублей подало Минобороны. Также в суд на РКК "Энергия" подали компании "Российские космические системы", группа S7 (владелец выкупленного у РКК "Энергии" космодрома "Морской старт") и компания "АВЭКС" (производитель электрооборудования для спутников).
Всего РКК "Энергия" участвует в 31 судебном разбирательстве, говорится в отчете. В остальных 16 случаях истцом выступает уже она.
Как пояснили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", они в силу требований законодательства о контрактной системе обязаны направлять требования об уплате неустоек в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами. "Неудовлетворение претензионных требований в добровольном порядке является основанием для обращения госкорпорации "Роскосмос" в арбитражный суд с соответствующими исками", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Там напомнили, что для обеспечения финансовой стабильности организаций ракетно-космической отрасли "Роскосмос" обратился в правительство с предложениями усовершенствовать законодательство в части предъявления штрафных санкций.
Дмитрий Рогозин
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПроисшествия
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