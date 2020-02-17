"Роскосмос" хочет взыскать с РКК "Энергия" более четырех млрд рублей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Роскосмос" подала к своему предприятию, Ракетно-космической корпорации "Энергия" , 15 исков на общую сумму 4 миллиарда 21 миллион рублей, говорится в ежеквартальном отчете предприятия.

Корпорация "Энергия" является головным предприятием в России по производству космических кораблей, оператором российского сегмента МКС

Согласно отчету, дела находятся в разной степени рассмотрения. Их суть не раскрывается, но все они касаются взыскания неустойки по госконтрактам. Самый крупный иск - на 2,9 миллиарда рублей. Дело по нему тянется с 2015 года.

Помимо этого, ранее иск на сумму 5 миллиардов 38 миллионов рублей подало Минобороны . Также в суд на РКК "Энергия" подали компании "Российские космические системы", группа S7 (владелец выкупленного у РКК "Энергии" космодрома "Морской старт") и компания "АВЭКС" (производитель электрооборудования для спутников).

Всего РКК "Энергия" участвует в 31 судебном разбирательстве, говорится в отчете. В остальных 16 случаях истцом выступает уже она.

Как пояснили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", они в силу требований законодательства о контрактной системе обязаны направлять требования об уплате неустоек в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами. "Неудовлетворение претензионных требований в добровольном порядке является основанием для обращения госкорпорации "Роскосмос" в арбитражный суд с соответствующими исками", - сказали в пресс-службе госкорпорации.