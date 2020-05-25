Посольство сообщило о переносе вывозного рейса Дели-Москва на 26 мая

"По информации от МИД Индии, рейс AIC1945 из Дели переносится с 25 на 26 мая с.г. В настоящий момент детали выясняются. Будем оперативно информировать", - сообщил представитель посольства в Telegram-канале " Госуслуги: Индия - РФ ".

Все эти перелеты возможны только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областях, а также Мордовии и Карелии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.