Посольство сообщило о переносе вывозного рейса Дели-Москва на 26 мая

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вывозной рейс Дели-Москва перенесен с 25 на 26 мая, сообщил представитель посольства РФ.
"По информации от МИД Индии, рейс AIC1945 из Дели переносится с 25 на 26 мая с.г. В настоящий момент детали выясняются. Будем оперативно информировать", - сообщил представитель посольства в Telegram-канале "Госуслуги: Индия - РФ".
Рейс должен был вылететь утром 25 мая.
Предполагается еще несколько рейсов для вывоза россиян из Индии. На 28 мая в 17.00 по местному времени (14.30 мск) запланирован рейс № SDM6884 Гоа – Санкт-Петербург – Москва. Вылет рейса № AIC1945 Дели – Москва запланирован на 31 мая в 05.05 местного времени (02.30 мск). Вылет рейса № AIC1945 Дели – Москва запланирован на 2 июня также в 05.05 местного времени.
Все эти перелеты возможны только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областях, а также Мордовии и Карелии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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