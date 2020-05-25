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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:14
https://ria.ru/20200525/1571935458.html
Бокерия опроверг наличие дефицита лекарств в аптеках Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/151906/93/1519069389_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8903878fe9a6914d1e0b9acd6d3ce10c.jpg
РИА Новости

Бокерия опроверг наличие дефицита лекарств в аптеках Москвы

10:09 25.05.2020 (обновлено: 11:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель в аптеке
Посетитель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дефицита препаратов в аптеках Москвы из-за пандемии коронавируса не отмечается, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Что касается нашего центра, нет. В аптеках города тоже дефицита нет", - сказал Бокерия в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, отмечается ли дефицит препаратов в связи с пандемией.
Читайте полный текст интервью с Лео Бокерия >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лео БокерияМосква
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