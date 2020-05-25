Бокерия опроверг наличие дефицита лекарств в аптеках Москвы

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дефицита препаратов в аптеках Москвы из-за пандемии коронавируса не отмечается, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Что касается нашего центра, нет. В аптеках города тоже дефицита нет", - сказал Бокерия в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, отмечается ли дефицит препаратов в связи с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.