Лео Бокерия: чем теплее отношение к врачам, тем больше здоровых людей

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости рассказал о ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии, возможном росте смертности и необходимости ценить врачей, а также о своевременности и объеме принятых мер для борьбы с COVID-19 . Беседовала Людмила Белоножко.

— Лео Антонович, из-за пандемии многие медучреждения были перепрофилированы, приостановлена диспансеризация. Как это отражается сейчас и скажется в дальнейшем на ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

— Я бы хотел напомнить, что несколько дней назад президент Владимир Владимирович Путин уделил этому вопросу особое внимание. Действительно, мы бросили все силы на борьбу с коронавирусом, понятно, что это жизнеугрожающее состояние для всех граждан Российской Федерации, но президент подчеркнул, что именно в это время очень важно сохранить необходимые объемы помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Отмечу, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти в 54,6% случаев.

Есть второй вопрос, который обсуждает все мировое сообщество – как будет возвращаться грудная и сердечно-сосудистая хирургия в практическое русло, если какие-то стационары используются сейчас для пациентов с COVID-19, и единого мнения нет. У нас, в частности, тот комплекс, который был построен еще Александром Николаевичем Бакулевым, тоже отдан для лечения пациентов с COVID, и я, например, все время думаю о том, какие меры дадут нам гарантию того, что там можно будет оперировать.

Есть и еще одна проблема — люди, которые нуждаются в нашей помощи, не могут сегодня добраться, доехать по определенным причинам.

— Учитывая всю эту ситуацию, снизилось ли число операций и хватает ли медиков для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

— Если говорить о научном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, у нас два института, один на Ленинском проспекте, который создавал Александр Николаевич Бакулев, он работает на коронавирус, второй на Рублевском шоссе продолжает принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Объем оперативного пособия уменьшился. Насколько я понимаю, регионы не посылают пациентов. Но очень важно, чтобы люди знали, если им нужно лечиться, то они имеют такую возможность, по крайней мере в центре Бакулева.

— Из-за пандемии мы не увидим роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний?

— Я надеюсь, что период этот не очень затянется, но, конечно, скорее всего, все-таки это произойдет в какой-то степени.

— А чем опасен коронавирус для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Какие осложнения могут быть и ведется ли наблюдение за пациентами, которые уже выздоровели, может быть у них какие-то осложнения возникают уже после заболевания?

— В корпус на Ленинском проспекте поступают просто больные с коронавирусом, там есть разные пациенты, мы специально наблюдением не занимались. Но, конечно, пневмония для больного сердечно-сосудистого профиля, которая характерна для коронавируса, — это очень тяжелое осложнение. Поэтому, если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием, то наверняка он перенесет болезнь тяжелее.

— Как режим самоизоляции может повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями? По вашему мнению, не нужно ли разрешить пожилым людям прогулки?

— Самое главное, чтобы мы с вами были оптимистами. У людей, которые перешагнули какой-то возраст, есть какие-то свои привычки, им сложно перестраиваться, но самое главное в жизни – это, конечно, твой настрой, оптимизм, желание увидеть завтра, увидеть, как это все закончится, поднять руки вверх вместе со всеми и сказать, мы победили, и так далее. Это первое.

Второе — не надо спать, не надо сидеть, не надо объедаться, очень важно сохранить параметры своего физического тела. Для этого, конечно, нужно понимание, что все будет хорошо, что я могу это сделать, и не лениться.

Конечно, было бы желательно, чтобы все-таки люди старшего возраста – это народ дисциплинированный – могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом. Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%.

— На ваш взгляд, меры, которые были приняты для борьбы с коронавирусом достаточны? Своевременно были приняты? Или можно было бы каким-то образом избежать такой заболеваемости?

— Что касается мер, которые были приняты, я думаю, что они были абсолютно адекватными, они были абсолютно своевременными. У нас прекрасная санитарная служба, она существует давно. Наша страна ведь уже в начале 20-х годов прошлого века победила тиф, другие инфекции, это было сделано очень просто – были открыты медицинские институты в огромном количестве. Врачи, которые там работали, даже если не были идеально подготовлены, принесли во всю страну меры профилактики, гигиены. Понятно, что имея эту потрясающую медицинскую сеть, которую мы, к счастью, сохранили по сегодняшний день, мы имеем возможность очень четко решать все подобные проблемы.

Я думаю, что, конечно, меры были приняты своевременно, они были правильно поняты. Наконец-то, и к счастью моему, в том числе, перестали "топтать" врачей. Сегодня все увидели, что такое врачебное сообщество в нашей стране. Сегодня совершенно очевидно, что каждый врач — это личность. Он идет на плаху и именно потому, что он дал клятву, он понимает, что никто другой этого сделать не может. Чем теплее мы будем относиться к врачам, тем больше у нас будет здоровых людей. Для меня это совершенно очевидно.

— Нагрузка на медиков сейчас действительно очень большая. Что нужно сделать, на что обратить внимание организаторам здравоохранения, чтобы такая нагрузка не сказывалась на качестве работы?

— Я бы так сказал, врачи все-таки мало получают, как вы сами понимаете. Поэтому то, что каждый день говорит президент — это крайне актуально. Надо чтобы все эти рубли и копейки дошли до тех, кто собой рискует. Это очень важный момент.

Понятно, что не хватает многих вещей, потому что это несчастье свалилось неожиданно. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты сразу поступали в медицинские учреждения, не только там, где лечат коронавирус, а везде, потому что во все стационары приходят люди, они несут в себе потенциальную угрозу, и те, кто в стационаре, все должны быть защищены.

— У вас в центре хватает средств индивидуальной защиты? Все есть?

— У нас здесь конкретно маски и шапочки, естественно, есть, ведь мы занимаемся хирургией, так что их достаточно. Что касается того корпуса, где работают с больными с коронавирусом, там, к счастью, тоже пока все нормально.

— А в корпусе, где работают врачи с заболевшими коронавирусом, есть случаи заражения медиков?

— К сожалению, есть. Там всего работает больше сотни человек.

— В связи с пандемией не отмечается ли дефицит каких-либо препаратов?

— Что касается нашего центра, нет. В аптеках города тоже дефицита нет.

— Коронавирус вносит существенные изменения в нашу жизнь. В июле планировалось проведение форма "Здоровье нации – основа процветания России", будет ли он перенесен или отменен?

— Отменять мы его не будем, сейчас будем договариваться в отношении ноября. Форум действительно имеет всероссийское значение, приезжает очень много людей с потрясающими проектами. Мне очень нравится этот форум, всегда с нетерпением жду его. Результаты после этого внедряются повсеместно, поэтому я очень надеюсь, что во второй половине ноября он состоится. Я буду просить, чтобы нам помогли в организации.

— Лео Антонович, понятно, что очень сложно делать прогноз, но все же, на ваш взгляд, когда закончится пандемия?

— Я с огромным уважением отношусь к Анне Юрьевне Поповой и ко всем тем, кто работает над этой проблемой. Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим.