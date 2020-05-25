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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:05
https://ria.ru/20200525/1571935194.html
Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 69
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 69

10:05 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 69, до 2 322, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 мск 25 мая 2020 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2322 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 472 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 365, в Гусь-Хрустальном районе - 313, Александровском районе - 216, Муроме - 206, Ковровском районе - 197, Кольчугинском районе - 106.
Скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 320 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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