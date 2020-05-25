Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 69

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 мск 25 мая 2020 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2322 случая заболевания", - говорится в сообщении.